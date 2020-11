Morawiecki: Polacy znają wartość niepodległego państwa

W liście do Rodaków Morawiecki podkreślił, że Narodowe Święto Niepodległości łączy wszystkich Polaków. „Jest dniem radości i dumy z odrodzonej po latach zaborów, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. I chociaż w tym roku pandemia zmieniała nasze życie i plany, nie zapominajmy o wydarzeniach sprzed ponad stu lat” – napisał.

„Polacy znają wartość niepodległego państwa. Wiedzą, że jest ono dobrem nie tylko cennym, ale też bardzo kosztownym. Dziejowe doświadczenia, które stały się udziałem naszego narodu, pokazały jednak, że potrafimy radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Jak uczy polska historia, najlepszą odpowiedzią na zagrożenie jest nasza narodowa solidarność. Tak było w 1918 roku, gdy w imię odrodzenia Ojczyzny odłożono wszelkie polityczne spory, tak było w roku 1920, gdy siłą naszej narodowej jedności spod wrót Warszawy odepchnęliśmy bolszewicką nawałnicę. Społeczną solidarnością odpowiedzieliśmy na dwa totalitaryzmy XX wieku – hitleryzm i komunizm, a czas pokazał, że postawa Polaków nie miała sobie równych. Solidarność leży w samym sercu polskiej tożsamości” – oznajmił premier Polski.

Polityk przypomniał również o walce z globalną pandemią. „Stanęliśmy wobec sytuacji, która jak żadne od dekad wydarzenie, wymaga od nas wspólnotowych działań w ochronie zdrowia i życia Polaków. Pandemię możemy pokonać, ale musimy walczyć z nią wspólnie. Dojrzała wspólnota walczy razem. Jestem przekonany, że nasze solidarne wysiłki znów uczynią nasz ojczysty dom zasobnym i bezpiecznym” – uważa Morawiecki.

„Drodzy Rodacy, są sprawy, które wykraczają poza rozłamy i doraźne spory. Najważniejszą z nich jest Polska – Ojczyzna, którą kochamy. Sto dwa lata temu ojcowie naszej niepodległości mieli jeden wspólny cel – chcieli żyć i pracować dla swego suwerennego kraju. Pragnąłbym, by podobne przekonanie wypełniało i dziś nasze serca. Bezpieczna Ojczyzna to my. Dziś naszym największym patriotycznym obowiązkiem jest walka z COVID-19, a w szczególności realizacja zasady „zostań w domu” – zwrócił się do Polaków szef rządu.

„Życzę wszystkim Rodakom, by Narodowe Święto Niepodległości jednoczyło nas w wielkiej radości i dumie, w przekonaniu, że więcej nas łączy niż dzieli. Dziękuję także za wszystko co uczyniliście, by zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Wierzę, że mimo pandemii ten dzień przeżyjemy jako wielkie święto naszej całej wspólnoty” – podsumował premier Polski.