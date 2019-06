Morawiecki: Okres rządów premiera Jana Olszewskiego był kluczowy w historii III RP

vdu

4 czerwca przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustawiono kamień węgielny pod pomnik premiera Jana Olszewskiego.

„To dla mnie wielki zaszczyt, że możemy w tym pamiętnym dniu (…) odsłonić kamień węgielny pomnika pana premiera Jana Olszewskiego. On jak mało kto rzucił wyzwanie ówczesnej naszej bardzo pokręconej, zagmatwanej wolności, która była dalece niepełna, była wolnością bez godności dla bardzo wielu Polaków, była wolnością częściową” – mówił szef rządu podczas uroczystości.

Podkreślał, że Olszewski „przeciwstawiał się takim pomysłom jak +NATO bis+, +EWG bis+ czy wojska radzieckiego jako enklawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Dziś, po 27 latach od jego rządów uważamy za oczywiste, że należymy do NATO i UE, ale wtedy nie było to oczywiste. Tę drogę ku strukturom europejskim i transatlantyckim wyznaczył śp. premier Jan Olszewski. I żył tą nadzieja później, że będą kolejne rządy, większości parlamentarne, które podejmą się tego dzieła naprawy tak gwałtownie przerwanej w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r.” – mówił Morawiecki. „Tamte jego pragnienia budowy silnej Polski, solidarnej, sprawiedliwej, my dzisiaj podejmujemy” – dodał.

Według Morawieckiego, okres rządów Olszewskiego „krótkich, ale treściwych, jest kluczowym okresem w historii najnowszej III RP”. „Bez zasianego wtedy ziarna prawdziwej, pełnej wolności, demokracji sprawiedliwości, nie byłoby tych późniejszych tych czynów, które możemy obserwować i dzisiaj”

„Panie premierze Janie Olszewski, dziękujemy za całe twoje dzieło, za twoją drogę; obiecujemy nie odstąpić od tych wspaniałych ideałów, które starałeś się zawsze w nas zaszczepiać” – powiedział Morawiecki.