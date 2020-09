Morawiecki o przyszłości UE po Brexicie i COVID-19 podczas Forum Strategicznego

Polskie stanowisko dotyczące przyszłości Unii Europejskiej

Szef rządu przedstawił polskie stanowisko i wizję przyszłości UE w kontekście walki z pandemią COVID-19 oraz Brexitu. Zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia odporności UE na kryzysy i globalną konkurencyjność. Podkreślił, że solidarność jest częścią odpowiedzi na obecne globalne wyzwania, zaostrzone przez COVID-19, a UE ma do odegrania kluczową rolę, czego dowodzi sukces niedawnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie nowych Wieloletnich Ram Finansowych i unijnego instrumentu naprawczego.

Podczas dyskusji szef rządu nawiązał do 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, ruchu, który doprowadził do upadku komunizmu i zakończenia zimnowojennego podziału na świecie. Ten „gen solidarności” sprawia, że Polska angażuje się w pomoc innym potrzebującym m.in. poprzez pomoc humanitarną w czasach COVID-19, wsparcie dla krajów w okresie przejściowym, zwłaszcza krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, a także tych, którzy dążą do wolności i demokracji.

W panelu wzięli udział szefowie państw i rządów i inni ważni liderzy m.in.: premier Republiki Słowenii Janez Janša, prezydent Serbii Aleksandar Vučić, premier Republiki Chorwacji Andrej Plenković, szef rządu Republiki Czeskiej Andrej Babiš, premier Węgier Viktor Orbán, premier Republiki Włoskiej Giuseppe Conte oraz Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva.

Spotkanie szefa polskiego rządu z premierem Słowenii

Przed udziałem w Bled Strategic Forum premier Mateusz Morawiecki odbył spotkanie z premierem Słowenii Janezem Janšą, od którego otrzymał podziękowania za wsparcie w czasie kryzysu wywołanego COVID-19.

Szefowie rządów rozmawialim.in. o obecnej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa, dwustronnych relacjach gospodarczych, Inicjatywie Trójmorza, migracji oraz sytuacji na Białorusi.

Sytuacja na Białorusi to jeden z obecnych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie z szefami państw i rządów Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy w budowaniu międzynarodowego poparcia dla demokratycznych przemian za naszą wschodnią granicą. Polski rząd przyjął także pakiet pomocowy „Solidarni z Białorusią”, na którego realizację w pierwszym roku Polska przeznaczy 50 mln zł.

Spotkanie stanowiło również okazję do wymiany opinii w najważniejszych aktualnych kwestiach międzynarodowych dotyczących polityki wschodniej oraz Bałkanów Zachodnich.

Szefowie obu rządów poruszyli także kwestie związane z przewodnictwem Słowenii w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r., przyszłością Unii Europejskiej oraz cyberbezpieczeństwem.

Polskę i Słowenię łączą dobre stosunki dwustronne. Słowenia zajmuje 32. miejsce w polskim eksporcie (15. miejsce spośród krajów UE) i 38. miejsce w imporcie (18. miejsce spośród krajów UE).

Rząd Janeza Janšy i podejmowane działania

Janez Janša od 1993 r. jest liderem Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS), największej centroprawicowej partii w Słowenii. Dotychczas dwukrotnie pełnił funkcję szefa rządu, w latach 2004-2008 oraz 2012-2013. Rząd pod przewodnictwem Janeza Janšy został zaprzysiężony 13 marca 2020 r.

Nowy rząd poparł m.in. inicjatywę V4 w zakresie sprzeciwu wobec mechanizmu przymusowej relokacji migrantów w UE. Słowenia wspiera aspiracje euroatlantyckie państw Bałkanów Zachodnich.