Morawiecki: Nord Stream 2 – to sprawdzian dla europejskiej solidarności

„Nord Stream 2 jest sprawdzianem prawdy dla europejskiej solidarności. Od lat twierdzimy, że dany projekt ma na celu podzielenie jedności europejskiej. Nord Stream 2 nie tylko uzależni Europę od dostaw rosyjskiego gazu, ale także pozwoli na przedłużenie kadencji Putina. Gruzja, Ukraina, Białoruś czy sprawa Nawalnego – co jeszcze musi się wydarzyć, żeby politycy w Europie zrozumieli, że Rosja jest dyktaturą, z którą nie możemy się pogodzić? Cieszę się, że ta świadomość się pojawia, ale do tej pory, dopóki budowa nie zostanie całkowicie zaprzestana, nie będziemy mogli mówić o sukcesie” – uznał premier.

Szef polskiego rządu przypomniał, że rok temu Francja i Polska podpisały Program Współpracy Francusko-Polskiej na lata 2020-2023. Według premiera, współpraca polsko-francuska jest niezbędna dla rozwoju UE. „Od czasów brexitu Polska znajduje się w gronie pięciu najbardziej zaludnionych państw członkowskich UE. Wzmacnia to nasze pozycje i odpowiedzialność za tworzenie stabilnego rynku wewnętrznego” – powiedział premier.

Morawiecki odniósł się również do stanowiska Polski i Węgier co do powiązania wypłaty środków unijnych z kwestią praworządności oraz kwestii weta.

„Weto jest hamulcem bezpieczeństwa. UE składa się z 27 państw. Bez danego mechanizmu nigdy nie znaleźlibyśmy kompromisu. Weto jest zapisanym w traktatach narzędziem, sygnałem do zaprzestania dyskusji i wznowienia dialogu na nowym poziomie” – tłumaczy premier.

„W trakcie szczytu, który odbył się w lipcu, prosiliśmy o jasne i precyzyjne zapisy dotyczące związku między praworządnością, budżetem Unii i funduszem naprawczym. Przyjęliśmy dokument, który szczegółowo określa zasady korzystania z tego mechanizmu. Gwarantuje on, że nie zostanie wykorzystany do arbitralnych interwencji różnych instytucji Unii Europejskiej” – mówił Morawiecki – „Mimo wszystko udało nam się przezwyciężyć różnice. Europejczycy spodziewali się od nas budżetu na walkę z pandemią i nie zrozumieliby, że niektórzy wykorzystają tę okazję do gry w politykę” – dodał.

Premier pytany o media w Polsce zwraca uwagę, że udział inwestorów zagranicznych w kraju jest większy niż we Francji czy w Niemczech. „Nie ograniczamy procentu udziałów na jednego właściciela, ani w udziale w rynku, jaki może uzyskać. Nie ograniczamy też dostępu do podmiotów zagranicznych. Polski rynek działa w sposób nieuregulowany, tymczasem, gdy francuski i niemiecki są zamknięte dla inwestycji zagranicznych” – uznał premier.

„Wolność słowa – to sól demokracji i należy jej bronić. Należy zdefiniować ramy operacyjne dla Facebooka, Twittera, Instagrama i innych platform” – powiedział premier.

„Pytany o prawo aborcyjne w Polsce premier RP podkreślił, że „chrześcijaństwo – to jedno z głównych źródeł cywilizacji europejskiej. Europa jest dzieckiem powojennego odrodzenia, które było możliwe dzięki fundamentalnym wartościom chrześcijańskim”.

Morawiecki opowiedział również o wsparciu dla Białorusi oraz pomocy finansowej, prawnej i humanitarnej. „Mam nadzieję, że UE będzie nadal aktywnie działać na rzecz przywrócenia demokracji na Białorusi. Nie możemy pozwolić, aby temat został odrzucony na dalszy plan” – nawołuje premier.

Pytany o relacje polsko-rosyjskie premier tłumaczy, że „dla Władimira Putina liczą się wyłącznie jego neoimperialne cele”.

Pytany o polską politykę historyczną premier powiedział, że: „Polaków boli to, że czasami historycy obwiniają ich za Holokaust. Nie można milczeć w obliczu kłamstwa”.

