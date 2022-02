Morawiecki: język, którego używa Rosja, to język szantażu politycznego, militarnego, gazowego

„Nie możemy pozwolić na to, żeby neoimperialne apetyty Rosji wyznaczały politykę i decydowały o suwerenności bądź braku suwerenności kraju” – powiedział premier. Dodał, że wolność i suwerenność to podstawowe wartości europejskie i musimy ich bronić.

M. Morawiecki powiedział, że świadomość ryzyka wśród przywódców Unii Europejskiej jest wysoka. „Aby pomoc dla Ukrainy była realna, ona musi dotyczyć zarówno pakietu finansowego, jak i różnego rodzaju towarów, dóbr, w tym także wsparcia bronią” – powiedział szef rządu.

Zwrócił uwagę, że Rosja zmobilizowała przy granicy z Ukrainą 150 tys. żołnierzy. „Niestety, także na Białorusi są to oddziały coraz większe, coraz bliżej i ciaśniej oplatające całą Ukrainę” – dodał premier.

Przewodnictwo Polski w OBWE

Premier wspomniał o roli Polski sprawującej przewodnictwo w OBWE. Jak dodał, szef polskiego MSZ Zbigniew Rau był w Moskwie, gdzie rozmawiał o tym, w jaki sposób osiągnąć deeskalacji. „Chcemy pokoju, chcemy stabilności, chcemy jednak jednocześnie zapewnić suwerenność, wolność dla wszystkich europejskich krajów” – oświadczył.

Jak mówił, sesję zwołano „m.in. na jego żądanie”. „Nie wyobrażam, sobie, że będziemy się spotykać tutaj w Brukseli i nie poruszymy tematu zagrożenia wojną na Ukrainie” – dodał.

„Staramy się, aby razem z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi sojusznikami ze świata zachodniego, te sankcje były nałożone w sposób równoczesny, równoległy w sytuacji, jeżeliby doszło do eskalacji” – powiedział premier.

„Wspięliśmy się niestety na skutek agresywnych działań Rosji wysoko na tej drabinie eskalacji, aby nie doszło do katastrofy, powinniśmy stopniowo teraz, szczebel po szczeblu schodzić w dół” – dodał M. Morawiecki.

„Język, którego używa Rosja, jest językiem groźnym”



Polski premier podkreślił, że używane są instrumenty dyplomatyczne, polityczne, aby nie doszło do wojny. „Jednak język, którego używa Rosja, jest językiem groźnym. To jest język szantażu politycznego, szantażu militarnego, szantażu gazowego, ale także dezinformacja, propaganda i różnego rodzaju ataki hakerskie, takie cyberataki” – powiedział M. Morawiecki.

„Prezydent Rosji Władimir Putin miał nadzieję na podziały w NATO i UE; zetknął się z bardzo spójną reakcją Zachodu” – powiedział polski premier.

„Zestaw sankcji, które przygotowujemy, sankcje, które będą najbardziej dotkliwymi, agresywnymi i ofensywnymi tym bardziej im bardziej agresywna i ofensywna będzie polityka Federacji Rosyjskiej” – dodał.

Jak ocenił, „pakiet mocnych sankcji stanowi odpowiednią reakcję, odpowiedź na to, co, w tej chwili dzieje się wokół Ukrainy”.

Michel: Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu

„Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę. Jesteśmy zdecydowani, by bronić naszych wartości” – powiedział po zakończeniu nieformalnego spotkania głów państw i szefów rządów UE, poświęconego sytuacji na Ukrainie, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w czwartek w Brukseli.

„Była to okazja, żeby wyrazić naszą jedność. W ramach UE oraz z NATO. Była to również okazja, by wyrazić nasze poparcie dla Ukrainy i podkreślić, że powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia dyplomatyczne i formaty, żeby doprowadzić do deeskalacji i rozwiązania tych problemów” – powiedział Ch. Michel.

„Tuż przed rozpoczęciem spotkania rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, który poinformował mnie, jak wygląda sytuacja na miejscu. Wzywamy Rosję do deeskalacji” – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

Dwudniowy szczyt przywódców UE i Unii Afrykańskiej

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej mieli spotkanie w Brukseli, na którym musieli omówić sytuację bezpieczeństwa na granicy między Ukrainą i Rosją. Rozmowy odbyły się przed inauguracją dwudniowego szczytu przywódców UE i Unii Afrykańskiej.

W czwartek zakończyła się dwudniowa konferencja ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg poinformował, że sojusznicy wciąż szukają dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Przypuszcza jednak, że Rosja próbuje wymyślić pretekst, by dokonać inwazji na Ukrainę.

„Sojusznicy wciąż szukają dyplomatycznego rozwiązania kryzysu, spowodowanego przez koncentrację rosyjskich wojsk na i wokół Ukrainy” — zadeklarował J. Stoltenberg. Powtórzył, że nie zważając na to, co mówi Moskwa, „w terenie” nie widać deeskalacji. Przeciwnie — Rosja kontynuuje koncentrację wojsk.