Morawiecki: Jan Paweł II obudził w Polakach solidarność i pragnienie wolności

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się w poniedziałek konferencja naukowa pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”, w której wziął udział premier, ministrowie rządu, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści i duchowni. List do uczestników konferencji skierował prezydent Andrzej Duda.

„Jesteśmy w historycznym miejscu, gdzie rodziła się Solidarność. Ale zanim się narodziła, to kilkanaście miesięcy wcześniej Jan Paweł II, papież Polak obudził w nas tę solidarność. Jego dzieło i jego słowa stworzyły zupełnie nową przestrzeń myślenia, nową przestrzeń dla pragnień wolności, niepodległości i demokracji” – podkreślił szef rządu.

Jak dodał, to właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież obudził w Polakach solidarność. „Przyniósł też do Polski coś wyjątkowego w tamtych latach wielkich i głębokich podziałów – trzeba sobie powiedzieć, że byli oni i byliśmy my – papież przyniósł wówczas ziarno porozumienia. Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami” – powiedział Morawiecki. „To porozumienie dało też późniejszy posiew wolności” – zaznaczył.

„Wbrew dzisiejszym różnym zapatrywaniom, spojrzeniu na naszą rzeczywistość, wielkim naszym pragnieniem jest również to porozumienie, to obudzenie milczącej większości – bo to nastąpiło wtedy, 40 lat temu, 39 lat temu” – mówił premier. „Nie chcę mojego wystąpienia w żaden sposób zabarwiać jakimś politycznym wydźwiękiem, ale myślę, że przynajmniej tak się staramy, żeby ta milcząca większość dochodziła coraz bardziej do głosu, żeby to był jej czas. I to staje się coraz bardziej jej czas” – oświadczył.

„Chcemy reprezentować ludzi, chcemy i reprezentujmy tę, mam nadzieję, większość Polaków. Zapraszamy do naszego życia publicznego, społecznego wszystkich Polaków. Bo tak jak Jan Paweł II postawił w epicentrum życia społecznego rodzinę, a w epicentrum życia gospodarczego postawił pracownika, świat pracy, świat pracowniczy, takie motto przyświeca również nam w 40. rocznicę jego pielgrzymki do ojczyzny. To jest myśl przewodnia, którą się kierujemy” – powiedział Morawiecki. „Chcemy, żeby możliwie wszyscy korzystali z owoców wzrosty gospodarczego, z owoców wolności, owoców sprawiedliwości i solidarności” – zadeklarował.

Premier wspomniał, że podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski miał 11 lat i jeździł na spotkania z papieżem. Dodał, że jego ojciec Kornel Morawiecki na każdej mszy miał transparent z napisem: „Wiara, niepodległość”. „Dzisiaj możemy czuć się wszyscy spadkobiercami tamtych dni. Idziemy Ojcze Święty tą drogą, którą wytyczyłeś w tamtych dniach i późnej” – zaznaczył szef rządu.

„My nie boimy się iść pod prąd, wbrew większości, ogromnej większości mediów, wbrew siłom zagranicznym, polskim, potężnym siłom tego świata, bo wiemy, że idziemy Twoją drogą, wiemy, że idziemy drogą Solidarności” – oświadczył Morawiecki.

Prezydent w swoim liście podkreślił, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była „dla naszego kraju wydarzeniem epokowym”. „Pamiętne słowa (Jana Pawła II) w Warszawie obudziły w nas ducha wolności i stały się impulsem do działania, którego owocem stał się ruch +Solidarności+, a w efekcie upadek komunizmu” – napisał prezydent. Podkreślił, że wolna Polska była wielkim pragnieniem Jana Pawła II, a jego nauczanie jest dziś „wielkim dziedzictwem myśli, w której centrum jest godność każdego człowieka”. Ta godność „wyraża się poprzez prace i dzięki pracy” – zaznaczył.

Andrzej Duda przypomniał też przemówienie Jana Pawła II z 6 czerwca 1979 r. wygłoszone do pielgrzymów w Częstochowie. W tym przemówieniu – jak stwierdził prezydent – Ojciec Święty podkreślił, że leży mu na sercu, aby Polska stała się potężna i bogata przez swoją pracę.

„Możemy powiedzieć, że po 40 latach to pragnienie się spełnia. Polski sukces gospodarczy, który staje się faktem idzie w parze z budową sprawiedliwego i solidarnego państwa, w którym wszyscy coraz pełniej mogą korzystać z owoców swojej pracy. Nie jest to jednak łatwe zadanie. To proces, w który pojawiają się również konflikty i napięcia, ale jestem głęboko przekonany, że jesteśmy jako kraj na dobrej i właściwej drodze” – podkreślił Duda.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda również mówił, że Jan Paweł II „obudził w nas solidarność, obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości”. „To, co stało się później w 1980 r. tutaj, w sierpniu, ale także w całym naszym kraju, było tylko dopełnieniem słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że nie byłoby Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, nie byłoby strajku w 1988 r., nie byłoby także ważnego wydarzenia jakim był Okrągły Stół, a także niepełne demokratyczne wybory 4 czerwca, gdyby nie pielgrzymka i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II” – powiedział.

„Jestem wzruszony, że możemy się spotkać tutaj w Gdańsku. Tu, gdzie ostatnimi czasy dzieją się gorszące sceny, gdzie obraża się Kościół katolicki i nasze uczucia religijne Polaków, bo doskonale o tym wiemy, że bardzo wiele zawdzięczamy naszej wolności Kościołowi katolickiemu, a także Ojcowi Świętemu Janowi Pawłowi II” – podkreślił Piotr Duda. „Wielu księży oddało życie za wolną Polskę. Najlepszym, dobitnym tego przykładem jest męczeńska śmierć naszego patrona – błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” – dodał szef Solidarności.

Duda złożył specjalne podziękowania obecnej na konferencji szefowej MRPiPS Elżbiecie Rafalskiej, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego. „Będzie pani godnym reprezentantem naszych pracowniczych spraw i rodziny polskiej w Parlamencie Europejskim” – dodał szef Solidarności. „Proszę nie personalizować naszych programów społecznych z moją osobą, ja byłam tylko zwyczajnym wyrobnikiem. To nasz program, nasza troska i solidarność o ludzi, o to, żeby w Polsce żyło się lepiej” – odpowiedziała Rafalska.

Podczas uroczystości tytułem Człowieka Roku 2018 „Tygodnika Solidarność” wyróżniono proboszcza Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwika Kowalskiego.

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. To wówczas papież wypowiedział w Warszawie słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Podczas tej pielgrzymki papież odwiedził także Kraków, Częstochowę, Gniezno, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ.