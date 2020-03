Mniejszość litewska w Polsce obchodzi 30. rocznicę odzyskania niepodległości Litwy

vdu

Przed pomnikiem zebrali się samorządowcy, działacze społeczni, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Złożyli tam kwiaty. Pomnik to ogromny głaz narzutowy, wydobyty z ziemi i ustawiony przy trasie Puńsk-Poluńce. To prawdopodobnie jedyny na świecie obelisk upamiętniający 11 marca 1990 roku. Na kamieniu wyryto napis: „Z okazji reaktywowania niepodległości Litwy -1990.03.11”. „Co roku jedziemy pod pomnik, by złożyć kwiaty i upamiętnić tamto wydarzenie.

„Zawsze jest z nami młodzież, która powinna znać historię swojego narodu” – powiedział PAP wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski. Mniejszość litewska spotkała się także w niedzielę w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, gdzie co roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku im. 11 Marca organizują koncert z okazji obchodów niepodległości Litwy. W środę wieczorem w Sejnach w Domu Litewskim odbędzie się uroczysty koncert, na którym wystąpi litewska grupa taneczna z Suwałk, litewski zespół wokalny z Suwałk oraz zespół artystyczny „Guboja” z Kowna.

Liceum w Puńsku od 1992 roku nosi imię „11 Marca”. W liceum znajduje się jedna z kopii deklaracji niepodległości Litwy, podpisana przez wszystkich ówczesnych litewskich posłów. To jedyna taka szkoła średnia w Polsce. Wszystkie zajęcia są tam prowadzone po litewsku. Litwini są jedną z najmniej licznych mniejszości w Polsce. Według szacunków kilka tysięcy osób pochodzenia litewskiego mieszka głównie w gminach Puńsk i Sejny w województwie podlaskim.