Mińsk żąda zmniejszenia liczby dyplomatów na polskich i litewskich placówkach

Rzecznik MSZ Białorusi Anatol Hłaz poinformował, że ambasadorowie Białorusi w Polsce i na Litwie od poniedziałku będą przebywać w Mińsku na konsultacjach. ,,Ambasadorom Polski i Litwy na Białorusi proponujemy, aby skorzystali z tego przykładu” – zaznaczył.

MSZ Białorusi zaproponowało do 9 października zmniejszenie liczby dyplomatów, na zasadzie parytetu, do takiej jaką mają białoruskie placówki w tych państwach. Oznacza to, że w polskiej ambasadzie zamiast 50 ma pracować 18 osób, a w litewskiej – 14 dyplomatów zamiast 25.

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius stwierdził, że Litwa nie rozważa jeszcze odwołania ambasadora i innych dyplomatów z Białorusi w odpowiedzi na działania dyplomatyczne Mińska.

„Naprawdę nie zamierzamy zapraszać (ambasadora) na konsultacje i na pewno nie podejmiemy żadnych decyzji w sprawie redukcji personelu” – powiedział w piątek dziennikarzom Linkevičius.