Minister zdrowia: potwierdzono obecność koronawirusa w Polsce. „Pacjent czuje się dobrze”

vdu

Minister zdrowia wyjaśnił, że na 560 pobranych próbek, uzyskano 1 wynik dodatni. Pacjent, który zakażony jest koronawirusem wrócił do Polski z Niemiec.

„Wszystkie testy w Policach są ujemne” – dodał minister, odnosząc się do sytuacji kwarantanny w internatach w Policach.

Pacjent, który zakażony jest koronawirusem wrócił do Polski z Niemiec. Jak wyjaśniono podczas konferencji prasowej, osoba ta, po rozpoznaniu u siebie objawów choroby skontaktowała się z lekarzem i służbami sanitarnymi, a później specjalnie przygotowaną karetką przewieziona do szpitalnego oddziału zakaźnego.

Szef resortu zdrowia podziękował służbom sanitarnym za bardzo sprawne działanie, a także wojewodzie za odpowiednią karetkę do przewozu osób. – Pacjent został przewieziony do szpitala i tak jak zawsze to się dzieje, podobnie jak w Policach, wszystkie osoby, które miały kontakt z tym pacjentem, zostały objęte kwarantanną domową – podkreślił minister.