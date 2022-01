RP: Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

– Prezydent rozmawiał na początku tygodnia z przywódcami NATO i UE, w tym z Prezydentem Joe Bidenem. Rozmowy miały charakter zamknięty i niejawny, ale pewne informacje są na tyle istotne, że należy je przekazać przywódcom klubów parlamentarnych, a również podzielić się z głównymi przywódcami państwa – powiedział Jakub Kumoch.

Wskazał, że trwają także „rozmowy z partnerami zarówno z NATO, jak i Ukraińcami”. „W związku z tym Prezydent otrzymuje bardzo wnikliwe informacje na temat tego, co się dzieje wokół Ukrainy i uznał, że jest to moment, kiedy należy pewnymi informacjami się podzielić” – tłumaczył minister. Jak dodał, „od razu uspokajam – tutaj bardziej chodzi o sprawy logistyczne, przygotowania kraju na ewentualne scenariusze i przekazanie też, jaki jest stan gry wewnątrz NATO”.

Jakub Kumoch wyjaśniał, że pracę Rady Bezpieczeństwa Narodowego reguluje jeden artykuł konstytucji. – Jeden. I potem tak naprawdę wszystko jest pozostawione do kompetencji Prezydenta. Prezydent może z tego mechanizmu korzystać, jeżeli uzna za stosowne – podkreślił. Jak zaznaczył, „Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie służy do tego, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w państwie”. – Tylko po to, żeby być zwoływana w momentach, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe. Takim momentem na pewno była – i było rozważane zwołanie Rady – sytuacja na granicy polsko–białoruskiej – powiedział.

W skład RBN wchodzą: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Premier, Szef MON, Szef MSWiA, Szef MSZ, Minister Koordynator Służb Specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski lub przewodniczący tych klubów, Szef Kancelarii Prezydenta i Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Chcę, abyśmy porozmawiali o tym, jak dalej, jednym głosem, prowadzić politykę – Prezydent RP zwołał Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Dziękuję za poważne potraktowanie tego zaproszenia. Posiedzenie będzie dotyczyło bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda w przemówieniu inauguracyjnym.

