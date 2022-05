Minister finansów Ukrainy: spodziewamy się w maju 2 mld EUR pomocy finansowej

„Ministerstwo Finansów Ukrainy liczy w maju na otrzymanie szeregu kredytów oraz grantów zarówno od poszczególnych krajów, jak też od międzynarodowych organizacji finansowych” – Minister Finansów Ukrainy oświadczył w wywiadzie udzielonym agencji Interfax-Ukraina.

„Mamy duże oczekiwania wobec naszych partnerów. To 500 mln dolarów (ok. 471 mln euro) dodatkowego grantu od USA, 150 mln euro od Niemiec, 200 mln euro kredytu od Włoch. Do tego 1 mld dolarów kanadyjskich (ok. 740 mln euro) od Kanady, która uzgodniła udzielenie takiej kwoty za pośrednictwem rachunku administracyjnego MFW. Są to środki, których oczekujemy w najbliższym czasie” – oznajmił S. Marczenko.

Wsparcie od innych krajów

Minister poinformował też, że Ukraina liczy w tym miesiącu na dodatkowe wsparcie finansowe Holandii 200 mln USD (ok. 189 mln EUR) na pierwszą pożyczkę Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju z Banku Światowego w wysokości 1 mld. USD. (około 943 mln EUR), 100 mln USD (około 94,3 mln EUR) z Banku Światowego na pokrycie kosztów związanych z płatnościami na rzecz uchodźców wewnętrznych oraz 60 mln USD (około 56,6 mln EUR) na płatności socjalne.

Dodał również, że Wielka Brytania potwierdziła dostarczenie dodatkowego kapitału za pośrednictwem Multi-Donor Trust Banku Światowego i wcześniej przekazała 500 mln euro pomocy. Ukraina oczekuje też 10 mln euro od Litwy, Łotwy i Austrii, 10,5 mln euro od Szwajcarii, 20,5 mln euro od Danii i 20 mln euro od Norwegii. Islandia obiecała w maju pomoc w wysokości 470 tys. EUR. Polska i Finlandia pracują obecnie nad mechanizmami pomocy – dodał S. Marczenko.

Marczenko zapowiedział też, że Europejski Bank Inwestycyjny zmieni profil realizowanych projektów o kwotę blisko 1,1 mld EUR, na co potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Czeka też na pożyczkę z Francji.