Minister Czarnek: W Polsce powstanie symulator reaktora jądrowego

W środę w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz wiceprezes ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek ogłosili powstanie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej.

„Zapotrzebowanie na energetyków, na inżynierów jądrowych, atomistów jest ogromne, i zainteresowanie młodych ludzi tym kierunkiem jest bardzo duże, stąd przystąpiliśmy (…) kilka miesięcy temu do porozumienia między Ministerstwem Edukacji i Nauki, Orlenem i sześcioma naszymi uczelniami technicznymi w całej Polsce. Dziś dwie rzeczy dodatkowe” – powiedział minister edukacji i nauki.

„Pierwsza: do naszego porozumienia przystępuje Sieć Badawcza Łukasiewicz, która za chwilę wraz z Orlen Synthos Green Energy podpisze umowę, której przedmiotem będzie wybudowanie pierwszego w Europie symulatora reaktora jądrowego na potrzeby kształcenia energetyków jądrowych, inżynierów jądrowych. Myślę, że nie tylko w Polsce, myślę, że nie tylko z Polski, ale również z Europy. To będzie jedyny symulator reaktora jądrowego +jeden do jednego+. Ma on powstać już w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat. Stąd ci studenci, którzy zaczynają w tym roku naukę na kierunku energetyka jądrowa, będą już mogli skorzystać z tego europejskiego centrum z symulatorem reaktora jądrowego. To jest pierwsza rzecz, która nas tutaj dzisiaj łączy w ministerstwie” – wskazał Czarnek. „Druga: do naszego porozumienia przystępują trzy kolejne uczelnie, chcą również u siebie kształcić studentów na tych kierunkach” – dodał.

Szef resortu edukacji i nauki poinformował także, że przekazał rektorom, iż rozmawiał z dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. inż. Krzysztofem Kurkiem. „Wiem, że trwają rozmowy naszych politechnik z NCBJ po to, aby NCBJ stał się laboratorium atomowym, które będzie wykorzystywane na potrzeby kształcenia studentów. Zakomunikowałem państwu rektorom, że MEiN zwiększy odpowiednio subwencje wszystkim tym uczelniom, które będą korzystać z NCBJ, po to by pokryć koszty związane z kształceniem studentów właśnie w tym naszym laboratorium atomowym” – podał minister.

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy firma Westinghouse. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Pierwszy blok pierwszej elektrowni powinien – zgodnie z rządowymi planami – ruszyć w 2033 r. Niezależny od PPEJ jest projekt budowy elektrowni w oparciu o koreańską technologię. Jesienią ub. r. w Seulu spółki ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy elektrowni w Pątnowie.