Minister Budrys w Tokio: Rosja celowo stosuje miny w celu terroryzowania Ukrainy

„Rosja świadomie używa min jako narzędzi terroru. Ich celem jest uniemożliwienie Ukraińcom powrotu do domów, prace na ziemi oraz blokowanie wysiłków Ukrainy na rzecz odbudowy i regeneracji. Działania Rosji są nie tylko nielegalne – są nieludzkie” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys w trakcie konferencji w Tokio.

Według Kęstutisa Budrysa, jest to próba dla społeczności międzynarodowej, która pokaże, czy ta będzie w stanie działać wspólnie przeciwko rażącym naruszeniom międzynarodowego prawa przez Rosję.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył również, że Ukraina jest obecnie najbardziej zaminowanym krajem na świecie. Według niego, usunięcie tych min może zająć lata, a nawet dziesięciolecia, ale jest to niezbędne dla odbudowy Ukrainy.

Litwa, wraz z Islandią, przewodniczy koalicji na rzecz ukraińskich sił przeciwminowych. Jej celem jest szkolenie specjalistów, dostarczanie nowoczesnych urządzeń do wykrywania min oraz wzmacnianie ukraińskich zdolności do bezpiecznego oczyszczania swojego terytorium.

Koalicja liczy obecnie 23 państwa, a zebrano około 110 milionów euro wsparcia.

Międzynarodowa konferencja na temat minowania Ukrainy odbywa się po raz trzeci – pierwsza miała miejsce w Szwajcarii, a druga w Chorwacji.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest to najważniejsze roczne wydarzenie wysokiego szczebla, mające na celu zmobilizowanie międzynarodowego wsparcia oraz koordynowanie działań w zakresie oczyszczania Ukrainy z min. W konferencji uczestniczy ponad 60 krajów i organizacji międzynarodowych.

Na marginesie konferencji minister spotkał się z ukraińskim ministrem gospodarki, środowiska i rolnictwa, Ołeksijem Soboliewem, z którym omówił partnerstwo Litwy i Ukrainy.