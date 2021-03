Mimo zastrzeżeń UE Włosi chcą produkować Sputnik V u siebie

Rozpoczęcie produkcji planowane jest na lipiec. Do końca roku wyprodukowanych ma zostać 10 mln dawek preparatu.

Tymczasem Europejska Agencja Leków (EMA) wezwała członków Unii Europejskiej do powstrzymania się od wydawania krajowych zezwoleń na rosyjską szczepionkę COVID-19 Sputnik V. Jak wskazano, trwa przegląd jej bezpieczeństwa i skuteczności, a na razie wiele danych nie jest jeszcze znanych.

– Potrzebujemy dokumentów, które moglibyśmy przejrzeć. W tej chwili nie mamy również danych … o zaszczepionych osobach. Nie są znane. Dlatego pilnie odradzałbym wydawanie krajowych zezwoleń w nagłych wypadkach – powiedziała Christa Wirthumer, dyrektorka zarządzająca EMA w wypowiedzi dla austriackiej telewizji ORF.

– Możemy mieć w przyszłości szczepionkę Sputnik V na rynku, jeśli wszystkie dane zostaną sprawdzone. Rozpoczęliśmy przegląd i badania – dodała.

Sputnik V został już zatwierdzony lub jest oceniany do zatwierdzenia w trzech państwach członkowskich UE – na Węgrzech, Słowacji i w Czechach – a urzędnicy UE stwierdzili, że Bruksela może rozpocząć negocjacje z producentem szczepionek, jeśli co najmniej cztery kraje członkowskie o to poproszą.

Produkcję Sputnika V w marcu chce też rozpocząć także Białoruś, ale produkcja ma trafiać głównie na eksport.