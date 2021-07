Mija czwarty miesiąc od czasu zatrzymania Andżeliki Borys. Zaplanowano demonstracje

Andżelika Borys została początkowo zatrzymana w Grodnie i skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją jarmarku „Kaziuki” . Potem postawiono jej zarzut podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym – za co grozi kara do 12 lat więzienia. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Na podstawie takiego samego oskarżenia w areszcie w Żodzina jest przetrzymywany Andrzej Poczobut, polski aktywista i dziennikarz z Grodna.

Portal internetowy „znadniemna.pl pisze, że „zarzuty są absurdalne”. Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi postanowił zorganizować 25 lipca „w czwartą miesięcznicę uwięzienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta akcje protestacyjne w różnych miastach Polski”. Demonstracje mają się odbyć między innymi w Warszawie, Białymstoku i Sopocie.