Mieszkańcy Lubaczowa usłyszeli dźwięki wojny

W niedzielę rano siły rosyjskie dokonały ataku z powietrza na jaworowski poligon wojskowy, znany również jako Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, ok. 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską. Jak podały regionalne władze, w ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

„Gdzieś po piątej było widać płomień. To była taka łuna. Obudził mnie huk. Zerwałem się, słucham i drugi raz huknęło. Potem się dowiedziałem, co to” – mówił Polsat News mieszkaniec Lubaczowa.

Atak na jaworowski poligon wojskowy. Wolontariusze słyszeli wybuchy

„Jesteśmy w szoku tym, co się wydarzyło, bo wojna dotknęła nas tak blisko. 20 km od naszych granic spadły rakiety, zginęli ludzi. My to odczuliśmy. Nasi wolontariusze słyszeli te wybuchy. Nieopodal w Lubaczowie zatrzęsły się szyby. Jest to dla nas ciężkie” – mowił rzecznik stowarzyszenia Folkowisko Aleksander Sola.

Stowarzyszenie Folkowisko aktywnie pomaga Ukraińcom udzielając pomocy lekarskiej i dowożąc sprzęt medyczny. Z obwodu lwowskiego wrócili do Polski kilka godzin przed atakiem. Dziś, mimo bombardowania, pojechali dalej pomagać.

„Wysłaliśmy trzy karetki, które nasze stowarzyszenie otrzymało z pomocy humanitarnej. Te karetki są na miejscu w Jaworowie i ewakuują ludzi. Dowieźliśmy tam niezbędny sprzęt medyczny” – dodał A. Sola.

Szef holenderskiego rządu skomentował wydarzenie w telewizji publicznej, mówiąc, że atak był dowodem na eskalację konfliktu. Według niego jednak rosyjski prezydent W. Putin nie zmienił zdania i nadal nie chce konfrontować się z NATO. „Atak sił rosyjskich na poligon położony na zachodzie Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską, jest niezwykle niepokojący” – powiedział w niedzielę premier Mark Rutte.

Portal RTL Nieuws przypomina, że teren ten jest wykorzystywany jako trasa zaopatrzenia w towary wojskowe i jako miejsce szkolenia dla zagranicznych ochotników.

„Atak może być przesłaniem dla Zachodu, aby zaprzestał dostarczania broni zaatakowanemu krajowi” – powiedział specjalista ds. obrony Dick Zandee, cytowany przez portal.

Jake Sullivan: prezydent Putin rozszerza kierunki ataków

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że agresja sił rosyjskich „w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków”. Ostrzegł też Chiny przed udzielaniem pomocy Moskwie.

J. Sullivan oświadczył, że atak sił rosyjskich w obwodzie lwowskim w pobliżu polskiej granicy „jest wyrazem frustracji (Putina) w związku z brakiem postępów” ofensywy Rosji na Ukrainie.

„USA nie mają planów dotyczących operacji amerykańskich sił na Ukrainie, ale zwiększą pomoc dla tego kraju, w tym poprzez dostarczanie Ukraińcom broni przeciwlotniczej” – mówił J. Sullivan.

„Waszyngton i jego sojusznicy będą wywierać coraz większą presję na Rosję” – dodał i ostrzegł Chiny, że jakiekolwiek kroki mające na celu udzielenie pomocy Moskwie lub ułatwienie jej obchodzenia zachodnich sankcji spowodują „zdecydowane” wyciągnięcie skutków wobec Pekinu.

USA nie pozwolą żadnemu krajowi na „rekompensowanie Rosji” strat

Jak powiedział, zakomunikował Chinom, że USA nie pozwolą żadnemu krajowi na „rekompensowanie Rosji” strat i kosztów restrykcji finansowych.

Reuters podaje, powołując się na źródła, że J. Sullivan spotka się w poniedziałek w Rzymie z głównym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechi, co jest elementem zabiegów o utrzymanie otwartych kanałów komunikacyjnych między Waszyngtonem a Pekinem. Ponadto tematem ich rozmów ma być wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo świata i regionu.

J. Sullivan będzie również rozmawiał wtedy z doradcą premiera Włoch ds. dyplomacji Luigim Mattiolo na temat skoordynowanej reakcji Zachodu na rosyjską agresję na Ukrainie.