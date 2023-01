Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną (100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał major Fiodor Krasawin).

Przesłanie

W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.

W rezolucji 61/255 z 26 stycznia 2007 Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło kłamstwo oświęcimskie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu UNESCO organizuje obchody online, które rozpoczną się 27 stycznia o godzinie 19.00 czasu litewskiego.

W ramach tych obchodów głos zabiorą:

– Sekretarz Generalny ONZ António Guterres

– Dyrektor Generalna UNESCO Audrey Azoulay

– Kanclerz Niemiec Olaf Scholz

– Prezydent Izraela Isaac Herzog

– Dyrektor Miejsca Pamięci Auschwitz Piotr M. A. Cywiński

W czasie wydarzenia wystąpią także muzycy: skrzypek Renaud Capuçon w siedzibie UNESCO oraz śpiewaczka Sofia Falkovitch w paryskim Mémorial de la Shoah.

Główne obchody 77. rocznicy wyzwolenia Auschwitz odbędą się na terenie Miejsca Pamięci. Motywem głównym będzie początek zagłady w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz, która rozpoczęła się wiosną 1942 r.