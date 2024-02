W tym roku Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi odbywa się pod hasłem „Podróż w godność: Słuchaj, śnij, działaj”. Obchodom patronuje Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa.

Sieć zwraca uwagę, że osoby próbujące uciec w nadziei na odnalezienie bezpieczeństwa czy pracy łatwiej mogą stać się ofiarami handlu ludźmi. Według danych organizacji handlujący coraz częściej wykorzystują technologie informatyczne do rekrutacji i wyzysku, wabiąc ofiary za pośrednictwem mediów społecznościowych i zamieszczając w internecie fałszywe ogłoszenia o pracę.

Ofiary handlu mogą być wykorzystywane seksualnie, zmuszane do wczesnych i przymusowych małżeństw w dzieciństwie lub wykorzystywane jako siła robocza w różnych branżach, np. jako pomoc domowa, w rolnictwie, hotelarstwie, górnictwie, przemyśle, budownictwie czy rybołówstwie. „Problem ten obejmuje również handel narządami, żebractwo oraz pobór dzieci i młodzieży do walk zbrojnych” – wskazuje Sieć Bakhita. Organizacja zwraca uwagę, że „ofiara handlu ludźmi często na początku nie zdaje sobie sprawy, że zostało stłumione jej pragnienie życia, pracy i bezpieczeństwa”.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Prokuraturę Krajową w 2022 r. najczęstszymi formami wykorzystania osób była praca przymusowa, wykorzystanie w prostytucji, pornografii lub innych formach wykorzystania seksualnego oraz innych formach wykorzystania. „Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi w 2022 r. wyniosła 277 osób, w tym 25 małoletnich. Najwięcej pokrzywdzonych stanowili obywatele Polski (95 osób) oraz Ameryki Południowej (Kolumbii, Gwatemali, Wenezueli czy Peru). Wśród pokrzywdzonych odnotowano także obywateli UE (Słowacja, Łotwa)” – podaje raport za rok 2022 opublikowany na stronach rządowych.

Wynika, z niego, że w 2022 r. odnotowano 17 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa handlu ludźmi, z czego wszyscy podejrzani byli obywatelami Polski.

„Straż Graniczna jako organ uprawniony do zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w 2022 r. zidentyfikowała 110 potencjalnych ofiar w tym 85 mężczyzn i 25 kobiet. Do pracy przymusowej zostało wykorzystanych 107 osób, natomiast do prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania 3 osoby” – czytamy w raporcie.

Poinformowano, że na skutek działań policji w 2022 r. wszczęto 20 postępowań dotyczących handlu ludźmi, stwierdzono 23 przestępstwa, i ujawniono 24 przestępstwa. 15 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa handlu ludźmi. Ponadto zidentyfikowano 31 pokrzywdzonych.

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2022 r. z Funduszu Sprawiedliwości pomocy udzielono 24 ofiarom „dotkniętym” przestępstwem handlu ludźmi, z czego pokrzywdzonych było 20 (1 świadek oraz 3 osoby najbliższe). Wśród wszystkich osób uprawnionych, które zgłosiły się do miejsc świadczenia pomocy 12 to kobiet i 12 mężczyzn.

Ze wsparcia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) w 2022 r., skorzystały 254 osoby. 23 to obywatele Polski, a 231 obcokrajowcy, najwięcej z Ameryki południowej – Kolumbii, Gwatemali i Wenezueli. W tym gronie 99 to były kobiety, a 155 mężczyźni.

Telefon Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi działa 24 godzin na dobę pod numerem tel. +48 22 628 01 20. Numer stacjonarny + 48 22 628 99 99 działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–18.00, zaś w piątek w godz. 9.00–14.00).

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa jest międzyzakonną siecią współpracy i wsparcia, stworzoną w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu. Jej członkami są osoby należące do różnych zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń, a także świeccy oddani sprawie. Wśród nich są osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami handlu ludźmi, pracujące w różnego rodzaju instytucjach pomocowych oraz osoby zaangażowane w szeroko rozumianą prewencję i działalność edukacyjno-profilaktyczną. Niektórzy z członków, pomimo innego rodzaju wykonywanej pracy, przejęci problematyką współczesnego niewolnictwa, wyrażają chęć wspierania inicjatyw mających na celu położenie kresu handlowi ludźmi.

W przypadający 8 lutego Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi w Kościele przypada także liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity (1869-1947), która była w niewoli 10 lat. W tym czasie wielokrotnie była sprzedawana, upokarzana i bita. Ostatecznie niewolnicę kupił w Chartumie włoski konsul Callisto Legnani, z którym wyjechała do Włoch, gdzie w Wenecji zetknęła się z siostrami kanosjankami. 9 stycznia 1890 r. przyjęła sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Kilka lat później wstąpiła od Zgromadzenia Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich (kanosjanki). 8 grudnia 1896 r. złożyła śluby zakonne, a 10 sierpnia 1927 r. profesję wieczystą; zmarła w 1947 r. 1 października 2000 roku została kanonizowana przez Jana Pawła II.