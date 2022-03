Michał Dworczyk: szykujemy się na kolejną falę uchodźców

– Przygotowanie infrastruktury i utrzymanie jej, by była gotowa na przyjęcie kolejnej, nie wiadomo jak dużej fali uchodźców, to teraz najważniejsze wyzwanie – powiedział podczas swojej wizyty w Przemyślu Michał Dworczyk. Przypomniał, że Rosjanie wciąż ostrzeliwują Ukrainę i nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja za kilka dni.

Szef KPRM był na pieszym przejściu w Medyce, gdzie jeszcze we wtorek stała kilkudziesięciokilometrowa kolejka do odprawy. W czwartek – jak poinformował rzecznik bieszczadzkiej straży granicznej Piotr Zakielarz – odprawa odbywała się na bieżąco.

Modelowa organizacja opieki nad uchodźcami

– Bardzo dobrze, że ten dramat udało się zakończyć – powiedział minister Dworczyk. Dodał, że w rozładowaniu kolejki pomogło uproszczenie procedur po stronie ukraińskiej, przepuszczenie „przodem” kobiet i dzieci oraz wzorowa organizacja opieki nad uciekinierami w Przemyślu.

Uchodźcy, którzy przybyli porannym pociągiem ze Lwowa w środę podróżowali ledwie kilka godzin – na miejscu od razu otrzymali pomoc: zostali zakwaterowani w Przemyślu lub ulokowani w pociągach jadących w głąb polski.

Prezydent Wojciech Bakun, któremu za modelową organizację opieki nad uchodźcami dziękował minister Dworczyk, powiedział, że system wsparcia dla uchodźców jest cały czas doskonalony.

– Wdrażamy takie procedury, dzięki którym będziemy mogli uchodźców stale monitorować – oczywiście za ich zgodą, by sprawdzić, czy bezpiecznie dotarli w wyznaczone miejsce. Chodzi o to, by mieć z ich strony informacje zwrotną, że wszystko ok. To będzie naprawdę nowatorski, modelowy system – powiedział prezydent miasta Przemyśla.

Spodziewana jest druga i trzecia fala uchodźców

Dodał, że ze względu na spodziewaną drugą i trzecią falę uchodźców sprzęt i pomoc rzeczowa już teraz jest przerzucana na drugą stronę granicy i umieszczana w magazynach w Mościskach. – W razie czego pomoc będzie możliwa do uruchomienia w ciągu kilku godzin – zapewnił Bakun.

Prezydent Przemyśla powiedział, że wciąż potrzebne jest rzeczowe wsparcie – przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe.