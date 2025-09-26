Merz: zamrożone rosyjskie aktywa podstawą pożyczki UE 140 mld euro dla Ukrainy

Merz podkreślił, że zwrot środków następowałby dopiero wtedy, „gdy Rosja zrekompensuje Ukrainie szkody wyrządzone w trakcie wojny”. Taki mechanizm – wskazał – systemowo i znacząco podniósłby koszty agresji dla Moskwy.

Od początku inwazji zachodni sojusznicy Ukrainy zamrozili rosyjskie aktywa warte setki miliardów euro. Rządy państw UE długo wstrzymywały się z ich bezpośrednim zajęciem, obawiając się podważenia zaufania do euro jako waluty rezerwowej. Coraz aktywniejsze są jednak prace nad wykorzystaniem zysków z tych środków, które w dużej mierze są przechowywane w brukselskiej instytucji depozytowej Euroclear.

Na początku miesiąca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po raz pierwszy wezwała do udzielenia Ukrainie nowej „pożyczki reparacyjnej”. Merz zaznaczył, że Niemcy były i pozostają ostrożne wobec konfiskaty zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego – „i nie bez powodu” – lecz, jak dodał, nie powinno to hamować poszukiwania sposobów wykorzystania tych środków na rzecz obrony Ukrainy.

Według propozycji kanclerza, pożyczka byłaby gwarantowana przez państwa członkowskie UE, a w sprawie mechanizmu powinna zapaść decyzja „przytłaczającej większości” krajów. Merz zapowiedział, że omówi inicjatywę z europejskimi liderami w przyszłą środę w Kopenhadze, a na szczycie Rady Europejskiej pod koniec października proponuje udzielić mandatu do przygotowania prawnie bezpiecznego rozwiązania.