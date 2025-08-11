Merz za udziałem Zełenskiego w rozmowach Trump-Putin

„Przygotowujemy się intensywnie na szczeblu europejskim wraz z rządem amerykańskim do tego spotkania” – powiedział Merz w niedzielę w wywiadzie dla pierwszego programu niemieckiej telewizji publicznej ARD.

Zakładamy, że Zełenski będzie uczestniczył w tym spotkaniu – dodał kanclerz Niemiec.

„Nie możemy w każdym razie zgodzić się na to, że o kwestiach terytorialnych rozmawiają czy wręcz decydują Rosja i Ameryka ponad głowami Europejczyków, ponad głowami Ukraińców. Zakładam, że rząd amerykański podziela ten pogląd” – powiedział Merz w rozmowie wyemitowanej w całości w wieczornych wiadomościach „Tagesthemen”.

Szef niemieckiego rządu zapowiedział, że jeszcze w niedzielę ma zamiar przeprowadzić rozmowę telefoniczną z Trumpem.

Kanclerz wyraził nadzieję, że podczas spotkania na szczycie mowa będzie także o zawieszeniu broni w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Przypomniał, że Europejczycy już wcześniej proponowali takie rozwiązanie.

„Europejczycy nie chcą i nie mogą być obserwatorami w sytuacji, gdy chodzi o istotną strategiczną kwestię dotyczącą przyszłości” – wyjaśnił Merz.

Trump i Putin mają spotkać się w najbliższy piątek na Alasce. Zełenski nie został zaproszony. Prezydent Ukrainy obawia się, że decyzje dotyczące jego kraju zapadną ponad głowami Ukraińców.