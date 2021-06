McAfee, pionier oprogramowania antywirusowego, popełnił samobójstwo w hiszpańskim więzieniu.

Rzeczniczka Generalnej Rady Sądownictwa (CGPJ) w regionie Katalonii, która jest hiszpańskim organem nadzoru sądowego, potwierdziła, że J. McAfee został znaleziony martwy w celi ok. godz. 20.00 (czasu litewskiego) we środę.

J. McAfee był przetrzymywany w hiszpańskim więzieniu od czasu aresztowania na lotnisku w Barcelonie w październiku 2020 r., kiedy próbował wylecieć do Stambułu.

Amerykanie oskarżają go o to, że celowo nie deklarował dochodów w latach 2014-2018, pomimo że zarabiał miliony dolarów ze swojej działalności jako doradca biznesowy, handlu kryptowalutami i sprzedaży praw do napisania książki o swoim życiu.

Gdyby został wydany w USA grozi mu do 30 lat więzienia.