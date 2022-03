Mateusz Morawiecki spotkał się z Borisem Johnsonem

– Kiedy parę miesięcy temu odwiedzałem Borisa Jihnsona, to te scenariusze mało komu wydawały się realistyczne. Jednak już wtedy przestrzegaliśmy przed tym, co może się stać, bo widzieliśmy oddziały rosyjskie, które zbierały się dookoła Ukrainy – wspominał premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że teraz „koncentrujemy się na pakiecie sankcji i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO”. – Apelujemy o zaprzestanie walk i konferencję pokojową – dodał.

– Staramy się jako Zachód robić to, co do nas należy. Stąd pakiet sankcji, o którym rozmawiałem w Niemczech z kanclerzem Scholzem. W Brukseli będę rozmawiał z Ursulą von der Leyen o tym, jak wspierać Ukrainę – mówił Morawiecki.

– Sankcje to podstawowa broń zachodu. Dzisiaj, niestety, konfrontujemy się także z dramatycznymi wydarzeniami. Giną cywile, dzieci, osoby starsze od kul rosyjskich żołnierzy wysłanych przez Putina. Chcemy chronić osoby cywilne, stąd nasz wysiłek od strony humanitarnej – mówił premier.

– Tragedia, którą przewidywaliśmy, sprawdziła się. Jest nawet gorsza. Polski rząd i Polacy wykonują niesamowitą pracę – mówi szef brytyjskiego rządu. – My także jesteśmy gotowi, by przyjąć uchodźców Ukrainy – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek w Warszawie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. To już kolejne w ostatnich dniach spotkanie polskiego premiera z szefem brytyjskiego rządu.

Poprzednio spotkali się w Warszawie 10 lutego, jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Według komunikatu rozmawiali m.in. o „poważnych zagrożeniach geopolitycznych ze strony Rosji oraz wspólnych działaniach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego”. – Polska ma kluczową rolę w naszym zbiorowym, europejskim bezpieczeństwie – mówił wtedy Johnson. Po spotkaniu w KPRM obaj premierzy odwiedzili wtedy brytyjskich i polskich żołnierzy w bazie wojskowej w Wesołej.

To już szósta doba wojny na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali we wtorek centrum Charkowa, a doniesienia mówią o potężnej eksplozji na głównym placu miasta. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow nie ma wątpliwości: ostrzał ukraińskich miast pociskami rakietowymi to zbrodnia wojenna.