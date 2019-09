Mateusz Morawiecki Człowiekiem Roku XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

vdu

Jak mówił w laudacji pomysłodawca i organizator krynickiego forum, założyciel Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunt Berdychowski, który wygłosił laudację, premier przeniósł z biznesu do polityki m.in. sprawność, efektywność zarządzania i umiejętność kierowania dużymi zespołami ludzi.

Berdychowski zauważył, że nie sprawdziły się prognozy wielu analityków, którzy przewidywali zbliżający się kryzys gospodarczy i zapowiadali krach finansów publicznych. „Na nasze szczęście nic z tych kasandrycznych wizji się nie spełniło. I wielka w tym zasługa laureata tegorocznej nagrody” – ocenił.

W powstałym w 2015 r. rządzie PiS – jak przypomniał pomysłodawca forum – obecny premier był „człowiekiem od gospodarki”, autorem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najpierw lekceważonej, później krytykowanej – mówił. „Bezsporny jednak dzisiaj jest fakt, że Polska, jako jedyna tak duża gospodarka, rozwija się dzisiaj w Europie w tak szybkim tempie” – dodał.

Berdychowski wśród działań Morawieckiego wymienił m.in. obniżenie podatku dla małych firm z 19 do 9 proc., wprowadzenie zerowej stawki podatku dla osób pracujących do 26. roku życia. Za największe sukcesy rządu Morawieckiego uznał skuteczną walkę z bezrobociem oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Premier, nawiązując do laudacji Berdychowskiego, stwierdził, że wszystkie wymienione działania miały miejsce w minionych czterech latach.

„Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czternaście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak państwa Europy Zachodniej” – powiedział szef rządu po odebraniu nagrody z rąk marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Morawiecki podkreślił, że jest najbardziej zadowolony ze zmniejszenia poziomu bezrobocia. „Mamy cudownych przedsiębiorców i to dla nich przede wszystkim jest ta nagroda – rok 2018 to jest rok, kiedy Polska pokazała rzeczywiście lwi pazur i to zawdzięczamy przedsiębiorcom – tym, którzy biorą byka za rogi, tym, którzy biorą ryzyko na siebie i razem z naszymi wspaniałymi pracownikami są prawdziwymi autorami sukcesu Polski w 2018 i 2019 r. również” – dodał szef rządu.

Szef rządu w swoim wystąpieniu akcentował rolę na świecie polskiego przemysłu, w tym sektora meblarskiego, autobusów elektrycznych, srebra i kosmetyków. Jak dodał, po raz pierwszy w historii ostatnich 30 lat bezrobocie jest niższe niż wzrost gospodarczy. „O to nam właśnie chodzi, żeby było jak najniższe, a wzrost gospodarczy jak najwyższy, przy możliwie zrównoważonych finansach publicznych” – wskazał.

„To połączenie tego nurtu społecznego i gospodarczego jest znakiem firmowym naszej polityki gospodarczej. (…) Mamy potrzeby społeczne i włączenie rzesz społecznych do gospodarki, to dzięki temu mamy największą w historii liczbę ludzi, którzy pracują” – mówił premier.

Podczas wystąpienia Morawiecki wskazywał, że jedna z agencji ratingowych zaliczyła Polskę do 25 najwyżej rozwiniętych krajów, a ponadto – jak dodał – Polsce coraz bliżej do grupy G20. „Gdybyśmy się dziurawą łajbą wybrali na te nieznane wody oceanu, to byśmy daleko nie zapłynęli. A system podatkowy był jak ta dziurawa łódź. Myśmy ją zreperowali i gruntownie wymienili jej najważniejsze części” – powiedział.

Morawiecki mówił, że wielu komentatorów wskazywało plany jego rządu za nierealistyczne”. „Nie było tu drugiej Grecji, nie było bankructwa. Polska ma zrównoważony budżet i jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych w Europie” – podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że gospodarka to nie tylko praca na liczbach, ale praca z ludźmi. „Wierzę, że tak zdolny naród, tak wspaniała historia musi się odzwierciedlić również we wspaniałej przyszłości” – powiedział.

„Niech te nasze skrzydła, gospodarcze i społeczne, niech one nas zawiodą w piękną przyszłość gospodarczą – to jest drodzy przedsiębiorcy, drodzy pracownicy, drodzy Polacy, nasz obowiązek, to nasze powołanie i to jednocześnie nasz cel” – dodał Morawiecki.

W trakcie gali marszałek Sejmu Elżbieta Witek pogratulowała premierowi Morawieckiemu przyznanej nagrody i przypomniała, że w 2017 roku otrzymała ją ówczesna szefowa rządu Beata Szydło. Wówczas – kontynuowała Witek – ówczesny marszałek niższej izby parlamentu Marek Kuchciński mówił, że Szydło otrzymała nagrodę za „odwagę i determinację w prowadzeniu trudnych rozwiązań”.

„Panu tej determinacji również nie brakuje. Te miliardy złotych, które bez paszportu, bez wizy opuszczały granice Polski i udawały się za granicę są teraz w naszym kraju, dzięki czemu gospodarka się rozwija i polskim rodzinom żyje się coraz lepiej” – mówiła Witek do obecnego szefa rządu.

Podczas wieczornej gali w środę wręczono także tytuł firmy roku, którym wyróżniono bank PKO BP SA. Podkreślono, że bank ten w 2019 r. obchodzi swoje setne urodziny – był zaangażowany w kluczowe dla Polski inwestycje, takie jak np. budowa portu w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Prezes banku Zbigniew Jagiełło, odbierając nagrodę podkreślił, że aktywa banku są warte 330 mld zł, a jego wartość na giełdzie to 50 mld zł. Dodał, że bank stworzył aplikację mobilną IKO, która została uznana przez największe banki zagraniczne na najlepszą na świecie i korzysta z niej 4 mln klientów banku.

Prezes PKO BP dodał, że dzięki tej aplikacji powstało inne narzędzie, czyli BLIK, którego używa 10 mln osób.

Jagiełło przypomniał, że wraz z PFR bank chce stworzyć „chmurę krajową”, która ma – jego zdaniem – zrewolucjonizować korzystanie z internetu w Polsce.

W czasie gali wręczono także Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie nagrodą specjalną krynickiego forum – otrzymała ją szefowa grupy Luxmed Anna Rulkiewicz.

Natomiast Nagrodą Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza dla twórców i promotorów kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu wyróżniono węgierskiego literaturoznawcę i historyka kultury prof. Csaba György Kissa.