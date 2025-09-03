Masowy ostrzał Ukrainy: Rosja użyła ponad 500 dronów i rakiet

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Siły Powietrzne Ukrainy, rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak, wykorzystując aż 502 drony i 24 rakiety. Ukraińska obrona powietrzna zdołała przechwycić znaczną część pocisków, jednak wiele z nich trafiło w cele, powodując znaczne szkody.

„Trzy rakiety oraz 69 dronów uderzyły w 14 różnych lokalizacji. Odłamki z zestrzelonych pocisków spadły również na 14 miejsc, co spowodowało dodatkowe zniszczenia” – poinformowały Siły Powietrzne.

Władze lokalne w zachodnich regionach kraju przekazały, że w wyniku ataku kilka osób zostało rannych, a uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne oraz elementy infrastruktury cywilnej, w tym linie energetyczne i obiekty użyteczności publicznej.

Ukraińscy urzędnicy podkreślają, że celem ataku mogły być zarówno obiekty wojskowe, jak i próba wywarcia presji psychologicznej na ludność cywilną. Rosyjska ofensywa miała miejsce w momencie, gdy Ukraina intensyfikuje działania dyplomatyczne w celu uzyskania większego wsparcia militarnego ze strony Zachodu.

Atak na Kijów to kolejny dowód na eskalację działań zbrojnych i pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie. Międzynarodowe organizacje monitorujące sytuację w Ukrainie wezwały do natychmiastowego wstrzymania ostrzałów oraz zwiększenia pomocy humanitarnej dla dotkniętych społeczności.