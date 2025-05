Marszałek Senatu RP z wizytą na Łotwie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą

Marszałek podkreśliła również, jak walka o wartości jest ważna, także w dzisiejszych czasach.

W Dyneburgu marszałek Senatu wzięła udział w uroczystym pochodzie ulicą Warszawską z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. To piękna tradycja, która wzmacnia więź z Ojczyzną żyjących tu Polaków.

„Dziękuję za Waszą codzienną pracę, za dbałość o język polski, kultywowanie tradycji. Za to, że potraficie zachęcić innych do udziału w tym pięknym marszu ulicą Warszawską” – powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas uroczystości.

Na cmentarzu w Ławkiesach marszałek oddała hołd 74 polskim żołnierzom poległym w 1919 roku w walkach z Armią Czerwoną. To miejsce przypomina o wspólnej walce Polaków i Łotyszy o wolność.

Na zakończenie wizyty na Łotwa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wzięła udział w pikniku polskim, połączonym ze Świętem Białego Obrusa.

„Te uroczystości pokazują siłę polskości i powodują wzruszenie. Dzieci, które mają Polskę w sercu i cieszą się, że biorą udział w tych wydarzeniach. Cieszą się, że mogą śpiewać i wystąpić po polsku. Dla nich to naturalne. To buduje świadomość i przywiązanie do naszego kraju. Ważne jest, by chciały być dumne z tego, że są Polakami” – podsumowała marszałek.