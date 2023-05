Marszałek Senatu RP do Polonii: dziękuję za wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny

„Drodzy Rodacy, pragnę pozdrowić Państwa w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, który od ponad 20 lat z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem wszystkich żyjących z dala od Macierzy. Bez względu na to, jakie losy rzuciły Państwa do innych krajów, na inne kontynenty, w ten dzień szczególnie czujemy, że jesteśmy razem, zjednoczeni wokół biało-czerwonej i orła białego” – podkreślił Grodzki w życzeniach z okazji obchodzonego we wtorek Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Marszałek zaznaczył, że „rola Polonii w podtrzymywaniu więzi z krajem, krzewieniu polskości, promowaniu naszej kultury jest nie do przecenienia”. „Dlatego chcę dzisiaj podziękować Państwu za kultywowanie polskiej mowy i tradycji, za wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny” – podkreślił Grodzki.

Jak dodał, „Dzień Polonii i Polaków za Granicą to także czas, w którym możemy szczególnie docenić tych, którzy na co dzień dbają o utrzymanie żywych więzi między Polonią a Polską”. „Myślę o nauczycielach języka ojczystego, animatorach kultury, działaczach organizacji polonijnych, mediach – o wszystkich, którzy swoją pracą i działalnością społeczną wypełniają chwalebną misję najlepszych ambasadorów naszej Ojczyzny. To dzięki Wam mieszkańcy całego świata mogą lepiej poznać naszą historię i teraźniejszość, a Polska zyskuje przyjaciół w każdym zakątku globu” – napisał Grodzki.

„Obejmuję dziś moją serdeczną myślą wszystkich Państwa i zapewniam, że Senat stać będzie zawsze na straży praw Polonii i Polaków za granicą. Polskie obywatelstwo i polski paszport oznaczają przynależność do wielkiego i dumnego narodu, ze wszystkimi normami i zasadami określonymi w polskiej konstytucji” – zaznaczył Grodzki.

Choć – jak dodał – „w wyniku decyzji politycznych Senat nie dysponuje już budżetem na wspieranie inicjatyw polonijnych, to wciąż naszym moralnym obowiązkiem jest dbać o przestrzeganie ustawy zasadniczej w odniesieniu do naszych Rodaków za granicą”. „Dlatego między innymi Izba Wyższa odrzuciła przygotowaną przez większość sejmową nowelizację Kodeksu wyborczego, która znacznie ogranicza Państwa prawo do głosowania poprzez zmiany w procedurze wyborczej” – podkreślił marszałek Senatu.

„Budzi nasz zdecydowany sprzeciw fakt, że głos oddany przez każdego z Państwa może nie zostać uwzględniony, jeśli protokół z głosowania w wyborach nie dotrze w ciągu 24 godzin do kraju. Pragnę zapewnić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczyni wszystko, co w jego mocy, by żaden głos oddany za granicą nie został zmarnowany” – dodał Grodzki.

„W tym wyjątkowym dniu pragnę skierować także słowa otuchy i wsparcia dla naszych Rodaków, którzy cierpią prześladowania pod białoruską dyktaturą, a także tych, którzy nie są pewni swojego losu w Ukrainie, dotkniętej bestialską agresją Rosji. Nie jesteście sami w tych trudnych doświadczeniach. Pamiętamy o Was i robimy, co możemy, by ulżyć waszej sytuacji. Jesteśmy adwokatami wolnej Białorusi i wolnej Ukrainy na arenie międzynarodowej. Wasza wytrwałość i determinacja, odwaga i siła Waszej wspólnoty są godne najwyższego szacunku” – napisał marszałek Senatu.

„Drodzy Rodacy, niech Dzień Polonii i Polaków za Granicą będzie dla Was okazją do wspólnego świętowania miłości do Ojczyzny, do jej historii, tradycji i kultury. Życzę Państwu dobrego życia tam, gdzie dziś jest Wasz dom, realizacji planów i marzeń, spełnienia zawodowego i osobistego. Życzę, abyście mieli zawsze Polskę w sercu, rozsławiali ją w świecie i byście pamiętali, że pod flagą biało-czerwoną jest zawsze dla Was miejsce. Wszystkiego dobrego!” – podkreślił Grodzki.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.