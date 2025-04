Marsz Niepodległości przez dwa lata będzie zgromadzeniem cyklicznym

Stowarzyszenie do dwóch lat dążyło do tego by organizowany przez nie marsz, była tak jak poprzednio, wydarzeniem cyklicznym. Wcześniej wojewoda wydawał decyzję odmowne.

Najnowsza decyzja wojewody z 17 kwietnia jest pozytywna, zatem marsz w latach 2025-2027 odbędzie się jako impreza cykliczna.

„Uzyskanie statusu zgromadzenia cyklicznego dla Marszu Niepodległości było sprawą dla Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” kluczową. Ten status zapewnia organizatorom gwarancję tego, że wydarzenie się odbędzie, nie zostanie zablokowane, a co więcej – będzie wydarzeniem spokojnym i bezpiecznym, jednoczącym Polaków, dla których suwerenność, niepodległość, ideały zawarte w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna” to ważne wartości w życiu” – napisali organizatorzy.

Podkreślili, że tak jak w ubiegłych latach priorytetem organizatorów Marszu Niepodległości jest to, by był on zgromadzeniem bezpiecznym, spokojnym i godnym, będącym pięknym pokazem dumy narodowej i szczerego patriotyzmu oraz uczczeniem doniosłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Zapowiedzieli, że XVI Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada2025 roku.