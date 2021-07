Mark Brzeziński będzie ambasadorem USA w Polsce

Polski rząd początkowo oparł się na ustawie o polskim obywatelstwie, zgodnie z którą osoba, której jeden z rodziców jest obywatelem polskim, automatycznie otrzymuje również polskie obywatelstwo. Zbigniew Brzeziński był zaś obywatelem RP, gdy jako dziecko wyjechał ze swoim ojcem, dziadkiem Marka, na placówkę dyplomatyczną do Kanady.

Mark z kolei urodził się już w USA, ale jego matka była obywatelką Czechosłowacji. Według ówczesnych umów między krajami socjalistycznymi o unikaniu podwójnego obywatelstwa, dziecko po ukończeniu 18 lat, automatycznie otrzymywało obywatelstwo matki (jeśli wcześniej nie było innej deklaracji). Mark więc, według tej interpretacji jest obywatelem Czech (które są prawnym następcą Czechosłowacji) a także USA, może więc bez przeszkód zostać ambasadorem Stanó Zjednoczonych w Polsce.

Kryzys w relacjach Polski z USA został zażegnany. Biały Dom w najbliższych dniach, być może już dziś, ogłosi, że Brzeziński jest kandydatem na ambasadora w Polsce.

Mark Brzeziński przyjedzie do Polski w sierpniu, a ambasadorem zostanie formalnie w chwili, gdy prezydent Duda przyjmie od niego listy uwierzytelniające, co może nastąpić już we wrześniu.