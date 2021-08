„Mamy do czynienia z uderzeniem w bezpieczeństwo państwa”. Szef KPRM o niszczeniu zasieków na granicy polsko-białoruskiej

Straż Graniczna poinformowała, że jej funkcjonariusze wspólnie z żołnierzami WP zatrzymali grupę 13 osób – 12 obywateli Polski i jednego obywatela Holandii, którzy zniszczyli zapory techniczne na granicy Polski z Białorusią. „Wśród zatrzymanych jest Bartosz K. Trwają czynności zmierzające do postawienia tym osobom zarzutów” – podała SG.

Szef Kancelarii Premiera, który był gościem Programu 1 Polskiego Radia, podkreślił, że „trudno mu uwierzyć, iż jest to celowy sabotaż”. – Te osoby zachowują się jak „pożyteczni idioci” – działają na szkodę własnego państwa, a na korzyść reżimu białoruskiego. To są niedopuszczalne działania. Mam nadzieję, że osoby, które są za to odpowiedzialne, poniosą konsekwencje – podkreślił.

– Myślę, że to jest raczej zaślepienie nienawiścią do obecnej większości parlamentarnej, do obecnego rządu. Ta nienawiść, te złe emocje przysłaniają możliwość logicznego myślenia – zauważył.

Michał Dworczyk przypomniał również agresję Rosji na inne kraje – jak na przykład Gruzję czy Ukrainę. – Rosja jest krajem nieprzewidywalnym, agresywnym. Białoruś nie podejmuje żadnych działań bez przyzwolenia władz w Moskwie. Uzasadnione jest stwierdzenie, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, wymierzoną w kraje zachodu, NATO – zaznaczył.

– Możemy się spodziewać kolejnych zdarzeń. Zbliżające się manewry Zapad-2021 mogą być okazją do kolejnych prowokacji – przestrzegał.