Maia Sandu: wynik wyborów to kluczowy krok Mołdowy w kierunku UE

Według prezydent, wynik wyborów „pokazuje, że potrafimy być zjednoczeni, gdy przyszłość naszego kraju jest zagrożona”.

„Wczorajsze głosowanie to silny mandat na rzecz procesu przystąpienia Mołdawii do UE” – powiedziała prezydent Mołdowy Maia Sandu dziennikarzom po głosowaniu, które było obciążone oskarżeniami o ingerencję Rosji.

Po przeliczeniu głosów okazało się, że rządząca od 2021 roku partia M. Sandu – Partia Działania i Solidarności (PAS) – zdobyła 50,03 proc. głosów, wyraźnie wyprzedzając prorosyjski blok Patriotów, który uzyskał 24,26 proc. głosów.

Wybory zostały zdominowane przez oskarżenia o rosyjską ingerencję w sprawy kraju. Moskwa zaprzecza tym oskarżeniom.

Kandydatka na członka UE, granicząca z Ukrainą i mająca prorosyjski separatystyczny region, od dawna stoi przed wyborem, czy bliżej współpracować z Brukselą, czy utrzymywać relacje z Moskwą, które przypominają czasy ZSRR.

Niedzielne wybory uznawano za kluczowe dla dalszego procesu integracji kraju z UE, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.