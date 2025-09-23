Madryt odrzuca stanowisko Netanjahu i wzywa do powrotu do rozwiązania dwóch państw

– „W dniu, w którym wszyscy uznają państwo palestyńskie, będziemy mogli iść naprzód” – powiedział Albares przed rozpoczęciem szczytu Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– „Jestem pewien, że po stronie izraelskiej również znajdziemy ludzi gotowych do pokoju – tak, jak znaleźliśmy ich po stronie palestyńskiej” – dodał, odnosząc się do Palestyńskiej Autonomii.

Presja dyplomatyczna i uznania państwowości

W poniedziałek podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Francja, Monako, Belgia, Andora, Malta i Luksemburg oficjalnie uznały państwo palestyńskie. Dzień wcześniej – jak podano – Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia ogłosiły analogiczne decyzje, co dodatkowo zwiększa presję na Izrael o zakończenie działań wojennych w Strefie Gazy.

Hiszpania: twarda retoryka wobec wojny w Gazie

Hiszpania plasuje się wśród państw Zachodu najmocniej naciskających na zakończenie wojny w Gazie, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Albares określił Hamas jako organizację terrorystyczną, która nie chce rozwiązania dwupaństwowego, i wezwał do „odsunięcia ekstremistów” na rzecz osób dążących do pokojowego i bezpiecznego współistnienia.

Szef MSZ zaznaczył, że utrzymywanie „normalnych relacji” z Izraelem jest obecnie niemożliwe, dopóki trwa wojna. W ostatnich tygodniach Madryt zaostrzył retorykę: premier Pedro Sánchez zapowiedział ustawowy zakaz udziału w zakupach i sprzedaży sprzętu wojskowego z Izraelem z powodu działań w Gazie. Wskazał też na dziewięć środków mających zatrzymać – jak to ujął – „ludobójstwo” w Strefie Gazy. Wśród ogłoszonych działań wymieniono m.in. embargo na broń oraz zakaz zawijania do hiszpańskich portów statków transportujących paliwo dla izraelskiej armii.

Protesty a sport: echa na trasie Vuelta a España

W połowie września trasę wyścigu Vuelta a España zakłócili propalestyńscy demonstranci. Protest wymierzony był w izraelską ekipę Israel–Premier Tech w związku z wojną w Gazie. Po incydencie premier Sánchez ponownie wyraził „głęboki podziw” dla protestujących i stwierdził, że Izrael powinien zostać wykluczony z międzynarodowych zawodów sportowych, „dopóki trwa barbarzyństwo” w Gazie – analogicznie do sankcji nałożonych na rosyjski sport po inwazji na Ukrainę.

„Bronimy zasad, na których zbudowano ONZ”

Albares podkreślił, że nacisk Hiszpanii na zakończenie działań wojennych i uznanie Palestyny wynika z obrony fundamentalnych zasad ONZ po II wojnie światowej: pokoju, sprawiedliwości, praw człowieka i godności. Jednocześnie zaznaczył, że zarówno Izrael, jak i Palestyńczycy mają prawo do pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i państwowości – oraz że żadna ze stron nie powinna być „skazana na bycie narodem uchodźców”.