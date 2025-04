Macron: 9 maja Francja i Polska podpiszą traktat o przyjaźni

W wywiadzie dla tygodnika „Paris Match” Macron poinformował, że 9 maja będzie gościł polskiego premiera Donalda Tuska w Nancy, „by podpisać traktat o przyjaźni”, i określił tę umowę jako „historyczną”.

Dokument zostanie podpisany miejscu symbolicznym dla relacji polsko-francuskich. W tym mieście, w 1736 r., po wygnaniu z kraju osiadł jako książę Lotaryngii polski król Stanisław Leszczyński, teść króla Francji Ludwika XV.

Traktat zastąpi poprzednią umowę między Polską a Francją, podpisaną w 1991 r. i ocenianą jako przestarzałą – w późniejszych latach Polska wstąpiła bowiem do Unii Europejskiej.

Zapowiadano, że nowy traktat z Francją zostanie podpisany do końca polskiej prezydencji w UE (sprawowanej przez Warszawę w pierwszym półroczu br.). Premier Donald Tusk powiedział niedawno, iż „wiele na to wskazuje, że może być to traktat przełomowy, jeżeli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa”. 23 kwietnia szef MSZ Radosław Sikorski wyraził nadzieję na podpisanie umowy w najbliższych tygodniach.

Dyplomacja francuska prezentowała umowę jako „traktat premium”. Podkreślała, że nowe porozumienie będzie pierwszą taką umową, jaką Francja podpisze z państwem niebędącym jej sąsiadem.

Prezydent Macron powiedział także w poniedziałkowym wywiadzie, że 7 maja br. Friedrich Merz złoży w Paryżu swą pierwszą wizytę zagraniczną po objęciu urzędu kanclerza Niemiec. Macron – nawiązując do relacji z Warszawą i Berlinem – ocenił, że Francja „konsoliduje” działania międzynarodowe, realizując swoją strategię wzmocnienia Europy.