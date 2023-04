M. Przydacz: nie jestem przeciwnikiem dyplomatycznych prób odciągnięcia Chin od Rosji

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej został w piątek w TVP Info zapytany o wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz przewodniczącej komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Pekinie. Macron i von der Leyen spotkali się tam w czwartek z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Prezydent Francji oświadczył na tym spotkaniu, że liczy, iż Xi przemówi Rosji do rozsądku i pomoże zakończyć wojnę na Ukrainie.

„Pracując w polskiej dyplomacji przez 8 lat pamiętam, że ilekroć organizowaliśmy spotkania Polska-Chiny albo format zwany 16 lub 17+1 – czyli Chiny plus Europa Środkowa – gdzie rozmawialiśmy o sprawach czysto gospodarczych (…) oburzenie na zachodzie Europy było gigantyczne: +jak tak można, dlaczego wy rozmawiacie z Chinami+. W tym samym roku (ówczesna kanclerz Niemiec) Angela Merkel dwukrotnie była w Pekinie, tak jak i prezydent Francji. Myślę, że polityka takiej trochę dwulicowości jest tutaj wciąż prowadzona” – ocenił Przydacz.

Jak stwierdził, „z jednej strony mówi się dużo o wartościach, a z drugiej próbuje się realizować różnego rodzaju ekonomiczne interesy”. „Ja natomiast nie jestem przeciwnikiem tego, by dyplomatycznie starać się odciągać Chiny od Rosji czy namawiać je na to, żeby Rosję +przycisnęły+” – zaznaczył.

Polityk zaznaczył, że nie ma zamiaru bronić przedstawionego przez Xi Jinpinga podczas niedawnej wizyty w Moskwie planu pokojowego wobec wojny na Ukrainie. W lutym chińskie władze przedstawiły własne stanowisko w sprawie „politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego”. Niektóre media określały je mianem „chińskiego planu pokojowego”, choć w dokumencie nie znalazły się konkretne propozycje.

Pekin wezwał do rozmów pokojowych i zawieszenia broni, ale przedstawiony przez niego plan nie wspomina o wycofaniu rosyjskich wojsk z Ukrainy ani oddaniu jej okupowanych terytoriów. Według władz USA jest to próba zamrożenia konfliktu, by dać Putinowi czas na reorganizację sił przed ponownym uderzeniem.

„Nie jestem gotów bronić wszystkich punktów tego planu chińskiego, choć są tam elementy – 2-3 punkty – które mogłyby być podstawą do dyskusji. Jeżeli strona chińska mówi, że absolutnie nie powinno być zgody na użycie jakichkolwiek ładunków nuklearnych, to my się z tym zgadzamy – dokładnie tak powinno być. Jeżeli strona chińska mówi, że państwa powinny funkcjonować w międzynarodowo uznanych granicach, to również uważamy, że to jest warunek dla zachowania trwałego pokoju” – wskazał Przydacz w piątek.

Jak zaznaczył, „jakieś przekonanie, że to NATO ekspanduje i się rozpycha – to jest narracja rosyjska”. „Ukraina zdecydowała, że chce iść w kierunku Zachodu, i ma do tego prawo, jako suwerenne, demokratyczne państwo, zresztą wcale im się nie dziwię” – podkreślił dyplomata.

Macronowi towarzyszyło w Chinach około 50 przedstawicieli francuskich kręgów biznesowych, w tym z firmy Airbus i koncernu energetycznego EDF – informował Reuters. W czasie wizyty ogłoszono szereg porozumień gospodarczych, w tym w dziedzinie produkcji samolotów, energetyki jądrowej i wiatrowej.

Komunistyczne władze ChRL nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W oficjalnych komunikatach Pekinu mowa najczęściej o „kryzysie” lub „kwestii ukraińskiej”. Po rozpoczęciu inwazji Chiny zacieśniały też współpracę z Rosją w wielu dziedzinach, w tym militarnej, i prowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe.