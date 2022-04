M. Morawiecki: walka w Ukrainie jest walką o wolność i bezpieczeństwo całej Europy

Walka w Ukrainie jest walką o wolność i bezpieczeństwo całej Europy, Ukraina broni najbardziej uniwersalnych wartości - prawa do życia, do wolności i suwerenności - powiedział we wtorek we Lwowie premier Mateusz Morawiecki.