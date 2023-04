M. Morawiecki: Polska i Estonia są położone zbyt blisko Rosji, by pozwolić sobie na neutralność

Polska i Estonia leżą zbyt blisko Rosji, by pozwolić sobie na neutralność, dlatego zabiegamy o wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i razem zabiegaliśmy, by jak najszybciej Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO - mówił premier Polski Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premier Estonii Kają Kallas.