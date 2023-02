M. Morawiecki: Polska będzie jednym pierwszych krajów, które przekażą Ukrainie czołgi Leopard

Mateusz Morawiecki składa w czwartek wizytę w Kopenhadze, gdzie spotkał się z szefową duńskiego rządu Mette Frederiksen. Wśród tematów rozmów była m.in. współpraca na rzecz bezpieczeństwa w kontekście agresji Rosji.

🇵🇱🇩🇰 Premier @MorawieckiM jest w #Kopenhaga, gdzie trwa spotkanie z premier Danii Mette Frederiksen.



▶️ Kontynuujemy działania dyplomatyczne i rozmawiamy z partnerami z wielu regionów. Celem wszystkich wolnych krajów jest zapewnienie bezpieczeństwa 🇪🇺 poprzez wspieranie 🇺🇦. pic.twitter.com/umATfX8PJG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 23, 2023

Podczas wspólnej konferencji Morawiecki przypomniał, że Polska sformowała liczne koalicje w obrębie NATO i Unii Europejskiej, które mają na celu wsparcie Ukrainy w odparciu rosyjskiego agresora. Jedną z nich jest koalicja czołgowa, w ramach której kraje Zachodu przekażą czołgi Leopard.

„W tej chwili wielu ukraińskich żołnierzy szkoli się w Polsce właśnie z obsługi tych czołgów. Polska prawdopodobnie będzie pierwszym, a na pewno jednym pierwszych krajów, które przekażą Ukrainie czołgi Leopard” – powiedział szef rządu.

Premier podkreślił wdzięczność premier Frederiksen za deklaracje i czyny w obszarze wsparcia Ukrainy i stabilizacji sytuacji międzynarodowej, w tym także decyzji dotyczących przekazania Ukrainie haubic CAESAR.

„Cel wojny na Ukrainie jest dla nas i dla NATO bardzo jednoznaczny. Jest to wsparcie Ukrainy tak, aby mogła w tej wojnie zwyciężyć. Zachód musi zrobić wszystko co w jego mocy, aby ten cel został zrealizowany. Dzięki naszej współpracy wspieramy Ukrainę tak dalece jak to możliwe i wnosimy swój wkład” – powiedział Morawiecki.