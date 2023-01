M. Morawiecki: głos naszego kraju na forum międzynarodowym znaczy coraz więcej

Szef polskiego rządu we wtorek oraz środę uczestniczył w forum ekonomicznym w szwajcarskim Davos. W czwartek na Facebooku zamieścił wpis podsumowujący tę wizytę.

„World Economic Forum 2023 w Davos już za mną. Oto krótkie podsumowanie wszystkich spotkań, rozmów i wywiadów, które przeprowadziłem po to, by przyciągnąć do Polski jak najwięcej inwestycji” – napisał szef rządu.

„Co mogę powiedzieć po powrocie ze Szwajcarii? Głos naszego kraju na forum międzynarodowym znaczy coraz więcej – zarówno pod względem gospodarczym, jak i geopolitycznym. A ja zrobię wszystko, by był jeszcze mocniej słyszalny!” – zadeklarował.

Premier do wpisu dołączył grafikę ilustrującą spotkania, w których uczestniczył. Wynika z niej, że odbył rozmowy m.in. z przedstawicielami firm Coca Cola, Equinor, ArcelorMittal, Dell, AstraZeneca, Intel, Nokia.

Wśród osób, z którymi premier rozmawiał znaleźli się mer Kijowa Witalij Kliczko, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis czy premier Finlandii Sanna Marin.