M. Morawiecki: cieszę się z decyzji PE w sprawie Rosji; lepiej późno niż wcale

Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek, że cieszy go rezolucja Parlamentu Europejskiego uznająca Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. To dobra decyzja, trochę spóźniona, ale lepiej późno niż wcale – mówił przed wylotem do słowackich Koszyc.