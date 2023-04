M. Gosiewska o zwrocie wraku Tu-154M: nie wierzę, że Putin przekaże dowody swoich zbrodni

Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski w poniedziałek wezwał Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa, by oddała wrak prezydenckiego samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. oraz zaapelował, by w pełni współpracowała z polskim śledztwem ws. katastrofy.

Gosiewska we wtorek w Studiu PAP pytana o to, czy liczy na przekazanie przez Rosję Polsce wraku samolotu powiedziała, że nie wierzy w to, że „zbrodniarz, terrorysta (Władimir Putin) przekaże dowody swoich zbrodni”. Dodała, że tę sytuację – jej zdaniem – może zmienić jedynie przegrana Rosji w wojnie toczącej się na Ukrainie.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że jej zdaniem pomimo „wielu zabiegów” wciąż istnieje ryzyko, że na częściach samolotu można by odnaleźć „dowody dokonanej zbrodni”.

„Myślę, że data 24 lutego ubiegłego roku dla wielu zmieniła spojrzenie na tę katastrofę. Wcześniej wielu politykom, ale też zwykłym obywatelom, wydawało się to niemożliwe, że sprawcą mogła być Federacja Rosyjska. Że to właśnie był zamach. Data 24 lutego (2022 r.) dla wielu była wielkim otwarciem oczu na prawdę. Na prawdę o Władimirze Putin i tego, do czego faktycznie jest zdolny ten człowiek, a zdolny jest do wszystkiego” – powiedziała.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent prof. Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej i władze Rosji powtarzają od lat, że ze względu na prowadzoną w tym kraju sprawę karną nie jest możliwe zwrócenie Polsce szczątków samolotu Tu-154M. Brak jednak informacji o konkretnych prowadzonych działaniach śledczych.