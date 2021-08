Łukaszenko: „Cóż, naziści i wszystko, co można o nich powiedzieć”

„Od dziś nikt nie może przekroczyć granicy białoruskiej z drugiej strony – ani z południa, ani z zachodu” – powiedział Łukaszenko.



Litwie zarzucił działania, które „grożą konfliktem”.

Od wtorku Litwa odsyła na Białoruś nielegalnych imigrantów, próbujących nielegalnie przekroczyć jej granicę z Białorusią. Białorusini zarzucają Litwinom łamanie prawa, a media nazywają ich „faszystami”, informują o „wojnie z migrantami”.

„Jak to zrobić – porozmawiamy po tym spotkaniu, spotkamy się u sekretarza stanu. Jest tutaj minister spraw wewnętrznych, minister obrony. Zamknijcie każdy metr granicy – powiedział.

„Musimy to zrobić. To elementarne. Nie na darmo wydawaliśmy kolosalne pieniądze na wojska graniczne, na nasze struktury siłowe. Nasz naród powinien czuć się spokojnie, wiedzieć, że są mężczyźni, którzy gotowi są ich bronić” – mówił – „Nie daj Boże, by oni zaczęli realizować wyrzucanie przez oficjalne przejścia ludzi, których wcześniej tam zaprosili (białoruskie władze przekonują, że UE zaprosiła migrantów). Wiecie, jakie byłyby konsekwencje, oni też. Dlatego – niech pomyślą.

„Piłka po ich stronie. Ale żeby zabijać ludzi i półżywych przerzucać na nasze terytorium… Cóż, naziści i wszystko, co można o nich powiedzieć – powiedział A. Łukaszenko.

W środę władze Białorusi poinformowały, że na jej terytorium w pobliżu granicy, zmarł z powodu ciężkiego pobicia Irakijczyk. O jego śmierć Mińsk obwinia litewską straż graniczną. Litwa nazwała tę sytuację „prowokacją”.

Na podst. BNS, belsat.eu