Łukaszenka zaapelował do Litwy i Polski: Żyjmy przyjaźnie! Pracujmy razem! 

„Chciałbym jeszcze raz zaapelować do litewskich przywódców z tego miejsca, białoruskiej elektrowni jądrowej: Żyjmy przyjaźnie. Pracujmy razem” – podkreślił; jego słowa zacytowała państwowa agencja informacyjna BelTA.

Według A. Łukaszenki Białorusini i Litwini żyli „normalnie” razem – zarówno w jednym państwie, które kiedyś istniało, jak i „do dziś”.

,,Wytwarzajmy prąd, sprzedawajmy, wymieniajmy się prądem. Żyjmy normalnie! Jesteśmy sąsiadami, a sąsiadów się nie wybiera” – powiedział.

Z takim samym apelem A. Łukaszenka zwrócił się do Warszawy.

Wilno wezwało Białoruś do wstrzymania dalszej eksploatacji elektrowni jądrowej do czasu spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i wymogów środowiskowych. W nocie protestacyjnej wysłanej we środę do Mińska litewski MSZ potępia działania Białorusi w tej sprawie, twierdząc, że stanowią one zagrożenie atomowe nie tylko dla Białorusi czy Litwy, ale też całej Europy.