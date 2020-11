Łukaszenka: nie będę prezydentem tuż po przyjęciu nowej Konstytucji

Zapewnił, że nie dopuści fałszowania wyborów według nowej Konstytucji. „Nawet jeśli będę wiedział, że nie jest tak, jak chcę. Dlaczego? Bo Białoruś musi przez to przejść. Lepiej teraz, bez wojny. Będzie gorzej jeżeli nam wojnę narzucą” – stwierdził.

Oznajmił, że w wyniku przeprowadzenia wyborów parlamentarnych według list partyjnych, dojdzie do rozłamu społeczeństwa.

Łukaszenka skrytykował również protestujących, którzy „atakują prezydenta i władzę”.

„Demokracja, każdy musi mieć prawo wyboru… Już mieliśmy wszystko to za czasów Gorbaczowa. Przecież sami wybraliście wszystkich: dyrektorów, przedstawicieli przedsiębiorstw. No i co z tego? Straciliśmy kraj i rozpadł się Związek Sowiecki. Teraz chcą nam podrzucić takie świństwo” – powiedział Łukaszenka.

Przekonywał, że zmiany w konstytucji są wyjściem z sytuacji, gdy „naród i społeczeństwo chcą przemian”.