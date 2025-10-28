Łukaszenka krytykuje Litwę za zamknięcie granicy: to absurd

„Na konferencję czekaliśmy nie tylko my, uczestnicy, ale i nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj uważnie obserwują Mińsk. Nie wszyscy musieli przyjechać do Mińska. To właśnie tego oczekiwali niektórzy nasi sąsiedzi, realizując tę szaloną aferę zamykania granic. Wymyślili absurdalny pretekst: balony. Nawet dla tak małego kraju jak Litwa to jest błahostka” – powiedział Łukaszenka. „Odpowiedzialnie oświadczam, że nie mówimy o żadnej szczególnej kontrabandzie. Jednak to wiele mówi o politycznym potencjale naszej konferencji, biorąc pod uwagę, że próbują ją blokować” – dodał.

Zaznaczył również, że „najwięksi” już domagają się przeprosin od Białorusi.

„Jeśli jesteś winny, zawsze powinieneś przeprosić. Jeśli będziemy pewni, że to my jesteśmy winni (teraz próbują nas do tego przekonać), jesteśmy gotowi publicznie to omówić i przeprosić. Naprawdę. Ale jeśli tam latają jakieś baloniki z papierosami czy czymś innym, uważam, że należy to rozwiązać tam. Przecież one nie poleciały nie wiadomo gdzie. Ktoś je dostaje, ktoś jest tym zainteresowany. Musimy takie rzeczy znaleźć i stłumić w zarodku” – powiedział Łukaszenka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w związku z używaniem balonów meteorologicznych do przemytu papierosów z Białorusi, czterokrotnie zamknięto lotniska na Litwie, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

W związku z zagrożeniem związanym z kontrabandą balonów, na czas nieokreślony zamknięto punkty kontrolne granicy w Solecznikach i Miednikach.

Premier Inga Ruginienė poinformowała, że od poniedziałku wojsko podjęło „wszystkie środki, w tym także kinetyczne”, by zestrzelić balony, a rząd rozważy zmiany w Kodeksie Karnym, które wprowadzą karę pozbawienia wolności za przemyt.

Litwa planuje również konsultacje z sojusznikami oraz nakazała Ministerstwu Spraw Zagranicznych negocjowanie dodatkowego pakietu sankcji przeciwko Białorusi.

Liderzy unijni określili powtarzające się przeloty kontrabandowych balonów z Białorusi jako zagrożenie hybrydowe i prowokację, wyrażając solidarność z Litwą.