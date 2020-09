Łukaszenka: kontrolujemy granice z Litwą i Polską, rozmieściliśmy armię

,,Byliśmy zmuszeni odpowiadać, widząc nieprzyjacielskie kroki ze strony bloku NATO u naszych granic” – oświadczył białoruski prezydent.

Jak dodał, „są na to wszelkie dowody, nie ważne, jak by się nie tłumaczyli”. Wśród nich wymienił: „przerzut amerykańskich i innych jednostek z głębi natowskiego terytorium do granic Białorusi, w szczególności samolotów F-16”. Według niego przerzucono „16 albo 18 samolotów” – cytuje prezydenta Białorusi Telewizja Biełsat.

W czasie rozmowy z premierem Rosji Łukaszenka wspomniał także, że wywiad wojskowy posiada nagrania rozmów Warszawy z Berlinem, które mają potwierdzać, że nie doszło do otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Na podst. Biełsat; tut.by