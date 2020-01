Lufthansa, Swiss, British Airways. Kolejne linie zawieszają loty do Chin

vdu

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd ponad 6 tys. zakażeń i 132 zgony spowodowane koronawirusem. Wirus przedostał się też poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich – we Francji, Niemczech i Finlandii.

Lufthansa w oświadczeniu poinformowała, że będzie nadal latać do Hongkongu, przestanie jednak przyjmować rezerwacje na loty do Chin kontynentalnych do końca lutego „z powodów operacyjnych”.

Maszyny Lufthansy, Swiss, i Austrian Airlines odbędą jeszcze jeden lot do swych miejsc docelowych w Chinach, żeby zabrać załogi do ojczyzn oraz by pasażerowie mogli udać się w zaplanowane wcześniej podróże.

Swiss i Austrian Airlines należą do holdingu Lufthansa.

Wcześniej loty do Chin wstrzymały m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Strona internetowej brytyjskiego przewoźnika BA.com pokazuje, że żadne bezpośrednie loty do Chin nie są dostępne ani w styczniu, ani w lutym. British Airways mają w rozkładzie codzienne połączenia z londyńskiego lotniska Heathrow do Pekinu i Szanghaju.

„Przepraszamy naszych klientów za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych załóg i pasażerów jest zawsze naszym priorytetem. Klienci, którzy mieli zaplanowaną podroż do Chin w najbliższych dniach, mogą znaleźć więcej informacji na stronie BA.com” – napisał British Airways w oświadczeniu.

We wtorek wieczorem brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest to niezbędne. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL – Hongkongu i Makau.

MSZ już wcześniej zaleciło powstrzymanie się przed podróżami do prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa oraz gdzie odnotowano najwięcej zachorowań i wywołanych nimi zgonów.

Jeżeli będziemy mieli przesłanki, by zawiesić połączenia z Chinami, uczynimy to – poinformował PAP p.o. rzecznika PLL LOT Michał Czernicki. Zaznaczył, że linie niczego nie wykluczają. Decyzję o zawieszeniu lotów podjęło m.in. British Airways.

LOT pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na świecie w związku z wybuchem w Chinach epidemii wywoływanej przez nowy rodzaj koronawirusa.

„Niczego nie wykluczamy. Jeżeli będziemy mieli przesłanki, by zawiesić połączenia, wówczas to uczynimy” – powiedział PAP p.o. rzecznika LOT Michał Czernicki.

Podróżni LOT-u mogą zmienić termin rejsu do Chin w miarę dostępnych miejsc czy też ubiegać się o zwrot kosztów biletu. „Ze wskazanej możliwości mogą skorzystać pasażerowie planujący podróż do obu lotnisk w Pekinie w terminie 22.01-29.02.2020 r., posiadający bilety polskiego przewoźnika (z numerem biletu zaczynającym się od 080), które zostały zakupione przed 27.01.2020 r.” – podał przewoźnik.

Wirus z Wuhanu wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Według danych oficjalnych w Chinach epidemia zabiła dotąd co najmniej 132 osoby, a zakażenie potwierdzono u prawie 6 tys. Najwięcej przypadków odnotowano w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

By zapobiec rozwojowi epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły liczący 11 mln mieszkańców Wuhan od świata i wprowadziły restrykcje dotyczące poruszania się w szeregu okolicznych miast. Wciąż występują jednak obawy związane z rosnącą liczbą przypadków w innych prowincjach kraju.

W Pekinie wicedyrektor miejskiego centrum zapobiegania i kontroli chorób Pang Xinguo przestrzegł w środę, że wciąż rośnie liczba wykrytych przypadków i ryzyko zarażeń w stolicy Chin. W Pekinie odnotowano jak dotąd 102 przypadki zarażonych osób oraz jeden zgon spowodowany wirusem.

W Kantonie (prowincja Guangdong) poinformowano w środę o wykryciu pierwszego zakażenia u mieszkającego w tym mieście obcokrajowca, obywatela Pakistanu – poinformowała miejscowa stacja GRTRadio, nie podając dodatkowych informacji o stanie pacjenta. Guangdong odnotował już ponad 270 potwierdzonych zakażeń, ale nie stwierdzono tam dotychczas żadnego zgonu.

Tymczasem chińskie ministerstwo rolnictwa wezwało w środę do zwiększenia produkcji warzyw, by zapewnić płynne dostawy i utrzymać pod kontrolą ceny żywności w czasie epidemii. Resort poprosił również władze lokalne, by obniżyły koszty transportu.

Swych obywateli z Wuhanu zamierza ewakuować również Australia. Premier Scott Morrison ujawnił w środę, że władze chcą, by Australijczycy powracający do kraju byli izolowani na Wyspie Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim 370 km od indonezyjskiej wyspy Jawa, gdzie przejdą obowiązkową kwarantannę.

Komisja Europejska poinformowała, że będzie wspierała ewakuację obywateli UE z regionu miasta Wuhan w ramach Mechanizmu Obrony Ludności. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami pierwszym samolotem ma zostać przetransportowanych około 250 Francuzów. Drugim ma wracać ponad 100 obywateli UE z innych krajów. Procedura powrotu przewiduje, że podróż do Europy będą mogły odbyć tylko osoby, które nie mają objawów choroby.