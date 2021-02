Łotwa rozważy nabycie rosyjskiej szczepionki, gdy zatwierdzi ją europejska agencja

Łotewski minister zdrowia Daniels Pavluts był o to pytany podczas podczas spotkania w Komisji Obrony, Spraw Wewnętrznych i Zapobiegania Korupcji łotewskiego sejmu. Jej członek Janis Adamson pytał też ministra, czy rząd planuje również zakup chińskich szczepionek.

D. Pavluts odpowiedział, że Łotwa użyje wszystkich szczepionek zarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków. Do tej pory według ministra jego kraj zamówił preparaty u siedmiu producentów.

„Obecnie ani Sputnik, ani żadna inna [szczepionka], chińska czy indyjska, nie jest zarejestrowana w Europejskiej Agencji Leków. Same firmy farmaceutyczne zwracają się do tej agencji, a Sputnik bierze udział we wstępnych negocjacjach. Jednak o ile wiem, procedura rejestracji jeszcze się nie rozpoczęła. Kiedy to nastąpi, będziemy mogli poważnie omówić stosowanie tych szczepionek – wyjaśnił minister.

„Sputnik V” został zarejestrowany w Rosji w sierpniu ubiegłego roku. Początkowo wielu naukowców kwestionowało skuteczność tego leku, ponieważ został on zarejestrowany przed zakończeniem badań klinicznych. Jednak poważne czasopismo medyczne „The Lancet” opublikowało niedawno badania rosyjskich naukowców z których wynika, że szczepionka jest skuteczna w 91%. Po publikacji wielu naukowców zaczęło poddawać w wątpliwość rosyjskie badania.

Do tej pory „Sputnik V” został zatwierdzony w około 30 krajach na całym świecie.

Na podst. BNS