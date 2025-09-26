Londyn: rząd ogłasza cyfrowy identyfikator

Jak podano, dzięki cyfrowej tożsamości prostsze ma być m.in. ubieganie się o prawo jazdy, korzystanie z opieki nad dziećmi i zabezpieczenia społecznego, a także uzyskiwanie dostępu do rejestrów podatkowych. Nowy identyfikator ma być przechowywany w telefonach użytkowników; nie będzie obowiązku posiadania fizycznej karty ani jej wyrabiania.

Jednocześnie cyfrowa tożsamość ma być obowiązkowa jako narzędzie potwierdzające prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

„To uniemożliwi znalezienie zatrudnienia osobom, które nie mają prawa przebywać w kraju, ograniczając ich możliwości zarobkowania – jeden z głównych czynników zachęcających do nielegalnego przyjazdu do Zjednoczonego Królestwa” – wskazano w komunikacie rządu.

Zapowiedź pojawiła się w przededniu corocznej konferencji Partii Pracy, w czasie gdy Starmer mierzy się z silną presją, zwłaszcza w obszarze polityki migracyjnej.

„Cyfrowa tożsamość to ogromna szansa dla Zjednoczonego Królestwa (…); przyniesie też niezliczone korzyści zwykłym obywatelom” – powiedział premier.

„Ciężko pracujemy nad stworzeniem sprawiedliwszej Brytanii dla tych, którzy oczekują zmian, a nie podziałów” – dodał.

Wielka Brytania tradycyjnie sprzeciwiała się systemowi kart tożsamości, jednak – jak podkreślono – najnowsze sondaże wskazują na rosnące poparcie dla takiej idei.