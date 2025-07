Londyn i Berlin podpisują „pakt przyjaźni” – nowa era po Brexicie

Wspólny pakt obronny i wsparcie dla Ukrainy

Jednym z filarów nowej umowy będzie pakt wzajemnej obrony, w którym obie strony zobowiążą się, że „każde zagrożenie strategiczne dla jednej strony będzie traktowane jako zagrożenie dla drugiej”, a w razie zbrojnego ataku udzielą sobie pomocy, także militarnej. Choć oba państwa są członkami NATO, nowy traktat ma zacieśnić współpracę wojskową i przemysłową, zwłaszcza w zakresie produkcji broni i działań na wschodniej flance Sojuszu.

Oba kraje planują ogłosić m.in. realizację programu rakietowego o zasięgu ponad 2000 km, który zostanie wdrożony w nadchodzącej dekadzie. Jednocześnie podpisane zostaną umowy zwiększające eksport brytyjskiego sprzętu wojskowego do Niemiec – m.in. transporterów opancerzonych Boxer i myśliwców Typhoon.

W agendzie spotkania znajdzie się również temat wspólnego finansowania dostaw broni dla Ukrainy, w ramach inicjatywy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Sygnatura pojednania po Brexicie

To pierwszy oficjalny wyjazd kanclerza Merza do Wielkiej Brytanii od objęcia urzędu w maju, choć wcześniej spotkał się ze Starmerem m.in. podczas wspólnej wizyty w Kijowie. Jego wizyta następuje zaledwie tydzień po historycznym przyjeździe prezydenta Francji Emmanuela Macrona do Londynu – pierwszego od czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Niemiecki rząd zaznacza, że nie należy bagatelizować postępów w relacjach, które – po traumatycznym doświadczeniu Brexitu – zmierzają ku trwałemu odbudowaniu zaufania.

Wspólne działania w polityce wewnętrznej i edukacji

Liderzy obu państw zapowiedzą także pogłębienie współpracy w zakresie walki z nielegalną migracją. W Niemczech planowane są zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy będzie traktowana jako przestępstwo. Chodzi m.in. o eliminowanie infrastruktury przemytniczej na kanałach przerzutowych przez kanał La Manche.

W traktacie znajdą się również zapisy o ułatwieniach w przekraczaniu granicy, szczególnie dla szkolnych wycieczek, co ma poprawić bezpośrednie relacje międzyludzkie pomiędzy obywatelami obu krajów.

Nauka, sztuczna inteligencja i biznes

Dokument przewiduje zwiększoną współpracę w strategicznych sektorach nauki i technologii, w tym w obszarze sztucznej inteligencji (AI). Planowane jest także utworzenie brytyjsko-niemieckiego forum biznesowego, w ramach którego kilka niemieckich firm ogłosi nowe inwestycje w Wielkiej Brytanii.

W sektorze transportu oba kraje zobowiążą się do poprawy połączeń kolejowych. Firma Eurostar zapowiedziała już, że na początku 2030 roku uruchomi pierwsze bezpośrednie połączenie kolejowe z Londynu do Frankfurtu.

W londyńskiej delegacji Niemiec udział bierze również minister spraw zagranicznych Johann Wadephul, który spotka się z szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lammym.