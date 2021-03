Lockdown w całej Polsce już od soboty

Minister zdrowia RP Adam Niedzielski na konferencji podkreślił, że brytyjski wariant koronawirusa odpowiada już za 52 proc. zakażeń w Polsce. „Jak popatrzymy sobie wstecz, to widać, że ten wzrost jest szalenie dynamiczny” – zaznaczył.

Niedzielski przyznał, że „nie ma już przestrzeni” do wprowadzania obostrzeń lokalnych, a jedynym wyjściem jest objęcie obostrzeniami całej Polski.

❗️ Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę ⤵️

⚠️ Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

❌ Zamknięte hotele

❌ Ograniczona działalność galerii handlowych

❌ Zamknięte instytucje kultury

❌ Zamknięte obiekty sportowe



Czytaj więcej ➡️

„Jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy do czynienia, to przede wszystkim też martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się” – mówił Niedzielski. Zaapelował do pracodawców, również publicznych, urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo do tego, aby w miarę możliwość przejść na pracę zdalną.

„To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy, który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego okresu poprzedniej wiosny” – powiedział.

Gabinet Mateusza Morawieckiego zdecydował o rozszerzeniu na całą Polskę obostrzeń, które obowiązywały na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Lubuskiem. Oznacza to:

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych).

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery, muzea i galerie sztuki.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Zamknięte kasyna.

Nauka zdalna dla wszystkich uczniów.

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

😷 Średnia dzienna liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach ⤵️

